Служба БПЛА создана в штабе и соединениях ВДВ России, сообщил начштаба
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Беспилотный летательный аппарат во время учений. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Служба беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создана в штабе и во всех соединениях Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил в интервью РИА Новости начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.
"Служба беспилотных летательных аппаратов создана в штабе ВДВ и в каждом соединении войск", - сказал Игнатов.
Он отметил, что практически во всех дивизиях и бригадах ВДВ имеются подразделения БПЛА, "которые участвуют во всех мероприятиях боевой подготовки, начиная от роты и выше".
Экипаж комплекса БПЛА "Элерон-3" ВДВ России стал победителем всеармейского этапа конкурса "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов" в Коломне и будет представлять Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе в Казахстане.
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13.07.2017
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