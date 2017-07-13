Служба БПЛА создана в штабе и соединениях ВДВ России, сообщил начштаба



Беспилотный летательный аппарат во время учений. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков Беспилотный летательный аппарат во время учений. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Служба беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) создана в штабе и во всех соединениях Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, заявил в интервью РИА Новости начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

"Служба беспилотных летательных аппаратов создана в штабе ВДВ и в каждом соединении войск", - сказал Игнатов.

Он отметил, что практически во всех дивизиях и бригадах ВДВ имеются подразделения БПЛА, "которые участвуют во всех мероприятиях боевой подготовки, начиная от роты и выше".

Экипаж комплекса БПЛА "Элерон-3" ВДВ России стал победителем всеармейского этапа конкурса "Соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов" в Коломне и будет представлять Россию на международном этапе конкурса, который пройдет в августе в Казахстане.