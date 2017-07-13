ВДВ России в ближайшее время доведут укомплектованность офицерами до 100%



Военнослужащие МО России. Архивное фото

Источник: © РИА Новости . Максим Блинов Военнослужащие МО России. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости . Максим Блинов

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в ближайшее время доведут свою укомплектованность офицерским составом до 100%, сообщил в интервью РИА Новости начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.

"Сержантами войска укомплектованы на 100%. Офицерами - на 98%. Сейчас прошли выпуски из военных училищ, и мы укомплектуемся до 100%", - сказал он.

Игнатов отметил, что 30% рядового состава ВДВ России составляют военнослужащие, проходящие службу по призыву. "Остальные - военнослужащие по контракту", - уточнил генерал.

Воздушно-десантные войска (ВДВ) являются отдельным родом Вооруженных сил (ВС) РФ, входят в резерв сил общего назначения и применяются решением верховного главнокомандующего ВС РФ.