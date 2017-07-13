ВДВ России в ближайшее время доведут укомплектованность офицерами до 100%
|
|
Военнослужащие МО России. Архивное фото
Источник: © РИА Новости . Максим Блинов
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Воздушно-десантные войска (ВДВ) России в ближайшее время доведут свою укомплектованность офицерским составом до 100%, сообщил в интервью РИА Новости начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов.
"Сержантами войска укомплектованы на 100%. Офицерами - на 98%. Сейчас прошли выпуски из военных училищ, и мы укомплектуемся до 100%", - сказал он.
Игнатов отметил, что 30% рядового состава ВДВ России составляют военнослужащие, проходящие службу по призыву. "Остальные - военнослужащие по контракту", - уточнил генерал.
Воздушно-десантные войска (ВДВ) являются отдельным родом Вооруженных сил (ВС) РФ, входят в резерв сил общего назначения и применяются решением верховного главнокомандующего ВС РФ.
|
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются