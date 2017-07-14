Около 140 тысяч российских школьников вступили в движение "Юнармия"
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Юнармия в Ярославле
Источник: www.vsegeroi.ru
Замминистра обороны РФ Николай Панков предложил отделениям движения вести летописи своей деятельности
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Около 140 тысяч школьников вступили в военно-патриотическое движение "Юнармия" по всей России, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
"Сегодня в юнармейском движении уже около 140 тысяч мальчишек и девчонок. Армия большая, приличная. Нам уже есть, что обсуждать и строить планы на будущее", - сказал он на встрече с юнармейцами.
По словам Панкова, встреча в Севастополе неслучайна.
"Город воинской, морской славы, город славных русских моряков. Интересная история и традиции. Здесь все пропитано патриотизмом. Мы полагаем, что сегодня в Севастополе, наверное, самый боевой юнармейский отряд", - сказал он.
Летописи движения
Также Панков рассказал, что Минобороны России предложило отделениям "Юнармии" вести летописи своей деятельности. "Все это не должно кануть в лету. Мне кажется, что будет очень правильно, если в севастопольском региональном отделении и во всех отделениях "Юнармии" появятся летописи юнармейского движения. Все это надо оставлять и для современников, и для потомков", - сказал Панков, выслушав доклад о деятельности юнармейцев.
Также он вручил сертификат на оборудование штаба движения в Севастополе.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России.
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13.07.2017
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принадлежат ТАСС
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Восход
13045
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№1
14.07.2017 06:18
Цитата, q
"Все это не должно кануть в лету. Мне кажется, что будет очень правильно, если в севастопольском региональном отделении и во всех отделениях "Юнармии" появятся летописи юнармейского движения. Все это надо оставлять и для современников, и для потомков"Это будет кому нибудь интересно? Где те капсулы времени, закопанные пионерами и комсомольцами? Большая их часть уже должна была быть откопана, а послания прочитаны. Так отчего с их содержанием не ознакомлена широкая общественность? Быть может они утратили актуальность? Или стыдно смотреть в светлое прошлое из темного будущего?
Надо жить настоящим, этим мгновением, ибо только оно и существует. Так не растрачивайте это золотое для них время на всякую ерунду (ещё историю съездов Единой России заставьте учить).
Лучше ходите с ними в походы, сплавляйтесь по рекам, ознакамливайте с основами огневой подготовки, альпинизма, рукопашного боя и т.п.
Играйте с ними в военно-спортивные и тактические игры, проходите углублённые исторические курсы.
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