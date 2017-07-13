"Рособоронэкспорт" за 17 лет продал авиатехники на $65 млрд
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Многофункциональный истребитель Су-30СМ (бортовой номер "28 красный") ВКС России из состава российской авиационной группировки в Сирии отправляется в боевой вылет с сирийского аэродрома Хмеймим. На заднем плане видны позиции развернутой на Хмеймим ЗРС С-400 ВКС России. 15.12.2015
Источник: МО РФ
Наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") с момента образования в 2000 году экспортировал более 1300 единиц военной авиатехники на общую сумму $65 млрд, сообщил в четверг гендиректор компании Александр Михеев.
"Продукция для военно-воздушных сил традиционно удерживает первое место в поставках по линии "Рособоронэкспорта". Всего с момента образования компании мы экспортировали более 1300 самолетов, вертолетов и имущества к ним на общую сумму около $65 млрд", - сказал Михеев, слова которого цитирует пресс-служба компании.
Он уточнил, что по прогнозам "Рособоронэкспорта", тенденция к росту объема экспорта и сумм заключенных контрактов по продукции для ВВС сохранится. "Рассчитываем, что авиационная составляющая в поставках "Рособоронэкспорта" в 2017 году превысит отметку в 50%. Основными импортерами этого вида вооружения станут страны арабского Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона", - добавил он.
"Сегодня наибольшим спросом у иностранных заказчиков пользуются самолеты Су-30, Су-35, а также вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17 - техника, которая безупречно прошла проверку в реальных боевых условиях", - сказал глава "Рособоронэкспорта".
Кроме того, популярность российской боевой авиации растет за счет активной выставочной деятельности компании, отметили в пресс-службе. В этом году "Рособоронэкспорт" принимает участие в шести международных авиационно- космических салонах, среди которых МАКС-2017, который пройдет с 18 по 23 июля в подмосковном Жуковском.
"В Жуковском у нас есть прекрасная возможность показать иностранным партнерам весь спектр предлагаемой военной техники и вооружения. Здесь они могут ознакомиться с летными возможностями российской авиации, в том числе в наиболее сложных режимах работы при выполнении фигур высшего пилотажа. Также они получат детальную информацию по любому представленному образцу от специалистов предприятий- производителей на статической площадке и при проведении презентаций", - заключил Михеев.
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13.07.2017
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