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Украина закупит танки "Оплот" на "деньги Януковича"

14.07.2017 Военное обозрение 147 0
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Танк Т-84 «Оплот»
Танк Т-84 «Оплот» ВСУ во время военных учений на полигоне возле поселка Десна
Источник: Сергей Старостенко / Коммерсантъ

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , Совет национальной безопасности и обороны Украины предлагает выделить на потребности Министерства обороны Украины 4 млрд грн из «денег Януковича».


Соответствующее решение СНБО введено в действие Указом Президента Украины от 11.07.2017 №183/2017 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 10 июля 2017 года «О неотложных мерах по финансированию потребностей национальной безопасности и обороны Украины в 2017 году».


За счет средств специального фонда Государственного бюджета Украины (конфискованных средств и средств, полученных от реализации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного и связанного с коррупцией правонарушения) в объеме 4 000,0 млн гривен, в том числе на закупку вооружения и военной техники – 1 000,0 млн гривен, закупку и производство боеприпасов – 1 400,0 млн гривен, строительство жилья для военнослужащих – 1 000,0 млн гривен, современное вооружение и военную технику – 600,0 млн гривен (в частности, на выполнение опытно-конструкторских работ по разработке новейшего ракетного вооружения – 300.0 млн гривен, поставку бронетанкового вооружения БМ «Оплот» – 300.0 млн гривен) - говорится в решении СНБО


Кроме того из конфискованных средств предлагается выделить 200 млн грн Национальной гвардии (на закупку вооружения и техники), 60 млн грн ГУР МОУ, 700 млн. грн Госпогранслужбе, 980 млн. грн Национальной полиции и 60 млн Управлению государственной охраны.
13.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Украина
Продукция
Т-84 Оплот

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