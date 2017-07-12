США готовят к модернизации бомбардировщик B-2



Бомбардировщик B-2

Источник: Hyungwon Kang/Reuters Бомбардировщик B-2Источник: Hyungwon Kang/Reuters

Установленные на американском бомбардировщике B-2 компьютерные и коммуникационные системы сильно пострадают в случае ядерной атаки, отмечает National Interest. Именно поэтому ВВС США готовят модернизацию этих систем.

Военно-воздушные силы США намерены модернизировать бортовые компьютерные и коммуникационные системы тяжелого малозаметного стратегического бомбардировщика Northrop Grumman B-2 Spirit, сообщает National Interest.

ВВС внедряют более устойчивые к отказам приемники, процессоры и протоколы связи, которые были бы лучше приспособлены к функционированию в условиях электромагнитного импульса высотного ядерного взрыва. Бомбардировщик B-2 должен иметь возможность осуществлять операции по приказу президента США и получать информацию даже после ядерных ударов, в разгар атомной войны, считают в Пентагоне.

"Мы работаем над технической доработкой и снижением рисков. Одна из областей, в которую вкладываются деньги, – это обеспечение связи и управления в условиях ядерной войны", – заявил сотрудник аппарата замминистра ВВС по закупкам вооружения Арнольд Банч.

В этих целях американцы намерены установить на самолет приемник ОНЧ-диапазона (ОНЧ – очень низкие частоты). Установка запланирована на начало следующего года. Он, соответственно, использует ОНЧ-протоколы связи, надежные и обеспечивающие передачу данных за пределами прямой видимости. Кроме них в условиях ядерной войны способен функционировать еще лишь один протокол, КВЧ (крайне высокие частоты), внедрение которого на бомбардировщик уже начато и также должно быть завершено в ближайшем будущем (данный протокол используется в том числе для связи со спутниками). Устанавливаемые же сейчас системы связи работают на ультравысоких частотах (УВЧ), и в случае ядерной атаки их функционирование будет в значительной степени нарушено.

Издание также подчеркивает, что на B-2 уже была осуществлена модернизация процессора контроля управления полетом на базе КВЧ-технологии. Как заявляется, обновленный процессор увеличивает возможности бортовых компьютерных систем и авионики в 1 тыс. раз, что позволит точнее и быстрее осуществлять наведение и атаку цели.

Самолет также планируется оснастить новейшим вооружением. В частности, в будущем планируется вооружение его новейшей управляемой 12-й модификацией ядерной бомбы B61 (еще находится в разработке), а также существующей 11-й модификацией, представляющей из себя противобункерную бомбу. Кроме того, планируется размещение на бомбардировщике крылатых ракет большой дальности, в частности, высокоточной ракеты AGM-158 JASSM с радиусом поражения свыше 1 тыс. м.

Напомним, ранее NI отмечало, что главной ударной мощью российской авиации являются новейшие ракеты Х-101 и Х-102 (вариант с ядерным зарядом). Нести их могут стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160. Кроме того, издание сравнивало стратегические бомбардировщики B-1B и Ту-160.

Никита Коваленко