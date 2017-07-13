Возобновились летные испытания вертолета Bell-525



Bell 525. Источник: flightstory.net Bell 525. Источник: flightstory.net

Американский производитель Bell Helicopter возобновил испытания среднего двухдвигательного вертолета Bell-525, прерванные год назад из-за катастрофы первого прототипа. Это произошло после получения соответствующего разрешения от Федеральной авиационной администрации США (FAA), рассказали в компании.

«Многоцелевой Bell-525, рассчитанный на перевозку до 20 пасс., позиционируется как первый в мире коммерческий вертолет с электродистанционной системой управления (ЭДСУ) и на машину получено около 80 предзаказов»

Второй опытный образец с регистрацией N525BK поднялся в воздух с завода, расположенного в Арлингтоне (шт. Техас, США), 7 июля, уточняет Aviation Week. Как сообщалось ранее, вскоре к тестовым полетам присоединится третий прототип. Всего в сертификационной программе планируется задействовать четыре машины. Две другие будут собраны к концу этого года и началу 2018-го соответственно.

После приостановки летных испытаний Bell Helicopter продолжала работу над программой. В частности, прототипы проходили наземные тесты и дорабатывались до серийной конфигурации. Кроме того, производитель, участвующий в расследовании катастрофы, внес изменения в конструкцию ВС (их суть раскроют после публикации доклада об авиапроисшествии, который пока еще готовится).

Задержка в летной программе серьезно повлияла на график работы над новым вертолетом. Изначально планировалось, что сертификация воздушного судна состоится в начале 2017 ггода. Сейчас ожидается, что это произойдет только к концу 2018 года. Поставки ВС начнутся в 2019 году.

Многоцелевой Bell-525, рассчитанный на перевозку до 20 пасс., позиционируется как первый в мире коммерческий вертолет с электродистанционной системой управления (ЭДСУ). На машину получено около 80 предзаказов.