ВЭБ предложит предприятиям ОПК создавать гражданские дивизионы
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Выставочный стенд Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
Источник: ТАСС
Заместитель председателя банка Петр Золотарев также призвал не повторять неудачный опыт "конверсии", когда оборонные предприятия переходили на выпуск гражданской продукции широкого потребления
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. ВЭБ предложит предприятиям оборонно-промышленного комплекса создавать отдельные дивизионы, которые займутся выпуском гражданской продукции и не будут обременены ограничениями, распространяющимися на оборонные предприятия, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя ВЭБ Петр Золотарев.
Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в декабре 2016 года заявил, что долю гражданской продукции в оборонно-промышленном комплексе необходимо довести до 30% к 2025 году. Сейчас эта доля составляет 16%.
"Предприятиям ОПК необходима организационная и управленческая трансформация", - заявил Золотарев на полях Международной промышленной выставки "Иннопром". Потребность в переходе на выпуск гражданской продукции отчасти вызвана плановым снижением государственного оборонного заказа.
"При этом все оборонно-промышленные предприятия имеют целый ряд ограничений. Поэтому, например, приглашение отечественных специалистов в маркетинге или применение целого ряда решений, которые не должны быть обременены ограничениями, требует выделения в отдельные дивизионы", - добавил он.
По словам Золотарева, в оборонно-промышленном секторе сейчас сосредоточено около 90% всех производителей высокотехнологичной продукции, при этом примерно половина этих предприятий входит в госкорпорацию "Ростех".
Рынок работает по-другому
Золотарев назвал входящие в Ростех концерны "Швабе" и "Радиоэлектронные технологии", а также предприятие "Алмаз- Антей" в качестве примеров удачной организационной трансформации и адаптации предприятия под выпуск продукции гражданского назначения.
Он также отметил положительной опыт выделения гражданского направления в отдельный дивизион компании "Гражданские самолеты Сухого", которая производит самолеты "Сухой Суперджет" и входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию".
Золотарев рассказал, что предприятия ОПК привыкли работать с единственным заказчиком, Министерством обороны, которое определяло параметры, количество и цену изделий. При этом такие параметры как ремонтопригодность и длительность срока эксплуатации отходили на второй план.
"Рынок работает по-другому. Рынок говорит, что качество является безусловным параметром, а цена при этом должна быть лучшей. И не просто цена, а совокупная стоимость владения на всем жизненном цикле изделия. Это совершенно другой подход", - сказал Золотарев.
Кастрюльно-ракетные заводы
Он также призвал предприятия ОПК не повторять неудачный опыт "конверсии" в 1990-е годы, когда высокотехнологичные оборонные предприятия для выживания в рыночных условиях переходили на выпуск гражданской продукции широкого потребления, а в результате теряли уникальные компетенции.
"Предыдущий опыт конверсии скомпрометирован тем, что все ринулись к производству достаточно простых товаров широкого потребления. Даже ракетный завод называли кастрюльным, такая была шутка", - сказал Золотарев, вспоминая часто имевшие место в 1990-е годы случаи производства кухонной посуды и других предметов быта на оборонных предприятиях.
Он подчеркнул, что при сегодняшней диверсификации производства речь идет именно о производстве высокотехнологичной продукции, и назвал в качестве примеров такой продукции медицинскую технику и приборы для обеспечения эффективности потребления энергии или безопасности.
Болезненная трансформация ОПК в 1990-е годы, которая привела к невыплате зарплат, использованию предприятий в качестве складских помещений или торговых площадок, рейдерским захватам до сих пор вызывает у многих руководителей и сотрудников оборонных предприятий недоверие к планам диверсификации производства.
"Для людей, которые накопили колоссальный управленческий и инженерный опыт, конечно, иногда это звучит, как разрушение. Но я считаю, что к этому не надо так относиться, - сказал Золотарев. - Те, кто не будут бояться это делать, получат потрясающие результаты, как, например, в концерне "Калашников".
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13.07.2017
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