Китайская армия войдет в Джибути

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Китай создает первую зарубежную военную базу в Джибути

Китай откроет свою первую зарубежную военную базу в Джибути, где уже находятся базы других глобальных игроков. В африканской стране расположена крупнейшая американская военная база на этом континенте, и увеличение китайского присутствия в регионе США рассматривают как угрозу собственным интересам. Китайская база на побережье Индийского океана также вызывает беспокойство у Нью-Дели.

Китай откроет военную базу в Джибути на востоке Африки, сообщает South China Morning Post. По факту это будет первая китайская военная база за рубежом, однако Пекин официально позиционирует ее как центр логистики. Вечером во вторник, 11 июля, китайское правительственное агентство Xinhua сообщило, что корабли КНР уже отправились в Джибути из округа Чжаньцзян на юге Китая. Количество кораблей издание не уточняет.

Создание базы КНР в Джибути - это обоюдное решение двух стран, принятое в ходе "дружеских переговоров", приводит китайское агентство заявление флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В нем заявили, что военный объект соответствует общим интересам двух сторон.

Строительство военной базы в Джибути началось в прошлом году. Китайский советник по вопросам обороны назвал ее необходимой. "База обеспечит выполнение Китаем таких миссий, как сопровождение, поддержание мира и гуманитарная помощь в Африке и Западной Азии", - пишет Xinhua.

Как ожидается, на базе будут дозаправляться военно-морские суда, которые участвуют в миротворческих и гуманитарных миссиях у побережья Йемена и Сомали. Когда база начнет работу, не уточняется.

Представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан на ежедневном брифинге заявил, что база в Джибути позволит Китаю "внести большой вклад" в поддержание мира в Африке и за ее пределами, а также будет способствовать экономическому развитию Джибути, основой экономики которого является эксплуатация морского порта.

В дипломатический кругах также обсуждалась возможность создания КНР подобных баз и в других странах, например в Пакистане, но китайское правительство отклонило эти предположения.

Англоязычная газета Global Times, подконтрольная китайским властям, пишет, что на базе в Джибути также будут размещены китайские войска.

Открытие китайской базы в Джибути вызвало беспокойство у индийской стороны. Нью-Дели рассматривает Индийский океан как свою сферу влияния, ссылаясь на антипиратское патрулирование и свободу судоходства, и негативно относится к активизации деятельности КНР в его водах. За последние два месяца военно-морской флот Индии зафиксировал более десятка китайских военных кораблей, в том числе подводных лодок и разведывательных судов, что вынудило его усилить наблюдение за своими водами, пишет издание Hindustan Times.

Республика Джибути - это государство в районе Африканского Рога, расположенное на северо-западном побережье Индийского океана, у южного входа в Красное море. Страна зажата между Эфиопией, Эритреей и Сомали. Рядом с Джибути находится Баб-эль-Мандебский пролив - "ворота" к Суэцкому каналу, который является одним из самых оживленных морских маршрутов в мире.

В соседнем Сомали боевые действия не прекращаются уже много лет, а Йемен, который расположен примерно в 20 милях от Джибути, сейчас тоже находится в состоянии конфликта. В связи с этим зарубежным странам необходимо иметь свои военные базы в регионе, а расположение Джибути делает республику привлекательной для размещения в ней иностранных военных объектов, отмечает "Би-би-си". Джибути рассматривают как стабильную страну в неустойчивом регионе. В Джибути находится крупнейшая постоянная военная база США - Кэмп-Лемонье, на которой базируется более четырех тысяч человек, а также базы Франции и Японии. Недавно американцы продлили аренду своей базы в африканской стране еще на 10 лет.

Вашингтон платит за содержание Кэмп-Лемонье $63 млн в год, в то время как китайцы собираются отдавать на свои военные объекты по $100 млн ежегодно,

в дополнение к уже существующим инфраструктурным проектам, пишет "Би-би-си".

В конгрессе США высказывали опасения в связи с тем, что растущее присутствие Китая в Джибути может поставить под угрозу американские интересы в регионе - американцы не уверены в отсутствии у Пекина скрытых интересов. По не подтвержденной официально информации, китайская база может быть открыта в небольшом портовом городе Обок в Джибути, где уже расположены небольшие военные объекты американцев.

В последние годы Китай увеличил объем инвестиций в Африку и модернизировал свои вооруженные силы. Африка, в свою очередь, поставляет в КНР природные ресурсы, энергию и полезные ископаемые. В 2015 году Пекин приступил к своей первой зарубежной миротворческой миссии в Южном Судане. В том же году Китай пообещал инвестировать в развитие Африки $60 млрд, став крупнейшим торговым партнером континента. Пекин инвестирует средства в строительство железных дорог, соединяющих африканские страны, в том числе дорогу между Джибути и столицей Эфиопии Аддис-Абеба, а также пути сообщения в Анголе, Нигерии, Танзании и Замбии.

Амалия Затари