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На учениях под Хабаровском спецназ воспользовался "Терминатором"

14.07.2017 РИА Новости 147 1
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Вертолеты Ми-8 АМТШ. Архивное фото
Вертолеты Ми-8 АМТШ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ХАБАРОВСК, 13 июл - РИА Новости. Военнослужащие спецназа Восточного военного округа на учениях в Хабаровском крае провели с борта вертолета Ми-8амтш "Терминатор" подавление наземных огневых позиций условного противника, чтобы высадить десант, сообщает пресс-служба ВВО.

"В Хабаровском крае состоялось тактико-специальное учение с военнослужащими соединения специального назначения ВВО по ведению огня с борта транспортно-штурмового вертолета. Разведчики отработали задачи по подавлению огневых позиций условного противника с воздуха с целью зачистки зоны высадки основных подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для усложнения выполнения задачи летчики вертолетов Ми-8амтш "Терминатор" постоянно меняли высоту полета от 50 до 250 метров на скорости около 120 км/ч.

При выполнении тактических заданий военнослужащие спецназа использовали штатное стрелковое оружие, в том числе пулеметы Калашникова.
13.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
ПКМ
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Восход
13045
№1
14.07.2017 06:33
Главное не превращать концепцию вертолетной высадки в показуху.

Вертолеты должны уверенно летать ночью на предельно низкой высоте, а десантники должны отрабатывать в том числе беспарашютное десантирование, в полной экипировке с двух-трёх метров (что далеко не так просто, как кажется).

И это должен быть ни один-два вертолета с десантом, а 30-40 в каждой волне.
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