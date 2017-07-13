Вертолет "Ряфагать Хабибуллин" прилетел на родину погибшего героя в Ульяновскую область



Вертолет "Ряфагать Хабибуллин", названный в честь полковника, погибшего в Сирии

Источник: kuban-spotting.livejournal.com Вертолет "Ряфагать Хабибуллин", названный в честь полковника, погибшего в СирииИсточник: kuban-spotting.livejournal.com

Полковник Хабибуллин погиб в Сирии 8 июля 2016 года

УЛЬЯНОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Вертолет "Ряфагать Хабибуллин", названный в честь полковника, погибшего в Сирии, прилетел в четверг на его родину - в село Вязовый Гай Ульяновской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа Минобороны РФ. 13 июля здесь пройдут памятные мероприятия в честь Хабибуллина.

"Первый в России именной вертолет пролетел более 1 тыс. км, чтобы принять участие в Дне памяти полковника Хабибуллина. Это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах, который поступил в июле на вооружение полка армейской авиации, которым командовал полковник Ряфагать Хабибуллин", - говорится в сообщении.

Вертолет приземлился в селе Вязовый Гай рядом с кладбищем, где похоронен Хабибуллин. В четверг здесь пройдет торжественный митинг и открытие бюста с постаментом Герою России. Во время митинга село облетят 4 вертолета Сызранского высшего военно-авиационного училища летчиков, где учился герой. Здесь также пройдет фестиваль патриотической песни, туристический слет молодежи и межрегиональный турнир по мини-футболу памяти Героя России.

Российские военные летчики-инструкторы Ряфагать Хабибуллин и Евгений Долгин 8 июля 2016 года совершали облет сирийского вертолета (одной из модификаций вертолета Ми-24) в провинции Хомск (Сирия). В этот период восточнее Пальмиры крупный отряд боевиков ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ) атаковал позиции сирийских войск и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь района, создав угрозу захвата господствующих высот. Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков. Командир экипажа Хабибуллин принял решение атаковать террористов, их наступление было сорвано действиями российского экипажа.

Указом президента Российской Федерации от 28 июля 2016 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, полковнику Хабибуллину присвоено звание Героя России (посмертно).