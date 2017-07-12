Израильский концерн передаст Индии беспилотные технологии
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Малый ударный БЛА IAI Green Dragon
Источник: Israel Aerospace Industries
Израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) вместе с индийскими партнерами готовится к участию в тендере министерства обороны Индии на поставку десятков систем с беспилотными летательными аппаратами, сообщает издание Jane's Defence Weekly.
Концерн IAI подписал с индийскими компаниями Dynamatic Technologies и Elcom Systems соглашения о сотрудничестве в области производства, сборки и технического обслуживания на территории Индии беспилотных авиационных систем, созданных IAI, пишет Jane's.
Отмечается, что IAI планирует предложить Индии беспилотники большой продолжительности полета Heron.
Исполнительный вице-президент компании IAI Шауль Шахар отметил, что Индия является одним из основных стратегических партнеров Израиля, приобретающим израильские беспилотные системы уже в течение 25 лет. Он объяснил решение о передаче беспилотных технологий большой значимостью взаимоотношений с индийскими заказчиками.
Сообщается, что соглашения, включающие также вопросы передачи израильских технологий Индии, были достигнуты несколько месяцев назад, но их формальное подписание состоялось во время визита премьер-министра Индии Нарендра Моди в Израиль. В Израиле полагают, что заключенные договоренности позволят улучшить позиции израильских разработчиков беспилотных авиационных систем в конкурентной борьбе за заказы Минобороны Индии с учетом проводимого этой страной курса Make of India.
Российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов сказал RNS, что индийские власти декларируют приоритет местных компаний в тендерах.
"На фоне интереса к индийскому рынку беспилотных авиационных систем со стороны американских поставщиков, объявивших о готовности поставить стране системы Reaper, израильским компаниям приходится проявлять большую гибкость для удержания своих позиций", — добавил эксперт.
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12.07.2017
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