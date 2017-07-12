На базу в Катаре прибыли дополнительные войска из Турции
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Пилот ВВС Турции
На турецкую базу в Катаре прибыли дополнительные войска из Турции, сообщает Reuters со ссылкой на заявление катарских военных.
"Это сотрудничество в сфере обороны между Дохой и Анкарой является частью их общего видения в отношении поддержки антитеррористических усилий и поддержания безопасности и стабильности в регионе", — указывается в заявлении вооруженных сил Катара.
В заявлении не уточняется численность прибывших на базу турецких военнослужащих.
Турция выступила в поддержку Катара после того, как Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические и экономически связи с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма.
Одно из требований, предъявленных этой коалицией Катару — ликвидация турецкой базы на его территории.
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12.07.2017
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