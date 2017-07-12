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На базу в Катаре прибыли дополнительные войска из Турции

13.07.2017 RNS 159 0
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Pilot_of_Air_Force_of_Tyrkey
Пилот ВВС Турции

На турецкую базу в Катаре прибыли дополнительные войска из Турции, сообщает Reuters со ссылкой на заявление катарских военных.

"Это сотрудничество в сфере обороны между Дохой и Анкарой является частью их общего видения в отношении поддержки антитеррористических усилий и поддержания безопасности и стабильности в регионе", — указывается в заявлении вооруженных сил Катара.

В заявлении не уточняется численность прибывших на базу турецких военнослужащих.

Турция выступила в поддержку Катара после того, как Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипломатические и экономически связи с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма.

Одно из требований, предъявленных этой коалицией Катару — ликвидация турецкой базы на его территории.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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Страны
Бахрейн
Египет
Катар
ОАЭ
Саудовская Аравия
Турция

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