«Техмаш» покажет на МАКСе авиационные боеприпасы
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Авиационная бомба ПБК-500У СПБЭ-К "Дрель"
Источник: Дмитрий Решетников/ТАСС
Среди новинок концерна – 30-мм патроны с пластмассовым ведущим устройством
Концерн «Техмаш» представит боеприпасы для Воздушно-космических сил на авиафоруме МАКС-2017, который состоится в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. На стенде концерна можно будет увидеть образцы авиационных средств поражения – объемно-детонирующую авиационную бомбу ОДАБ-500ПМВ и бомбовую кассету ПБК-500У.
ОДАБ-500ПМВ поражает промышленные сооружения, легкоуязвимую технику, живую силу противника, а также обеспечивает разминирование противопехотных и противотанковых минных полей. Бомба предназначена для всевысотного применения как с самолетов фронтовой авиации, так и с вертолетов.
Унифицированная планирующая бомбовая кассета ПБК-500У с самоприцеливающимися боевыми элементами СПБЭ-К создана для круглосуточного всепогодного использования без захода самолета в зону действия огневых средств ПВО и доставки к цели с высокой точностью боевых элементов. Оружие может поражать бронированную технику, наземные РЛС, пункты управления и энергетические установки зенитно-ракетных комплексов.
Кроме этого, участникам выставки будет продемонстрирована реактивная противотанковая граната РПГ-30 с гранатометом одноразового применения, способная пробивать железобетонную и кирпичную стену толщиной 1,5 и 2 м соответственно. Снаряд уничтожает современные и перспективные танки, в том числе оснащенные навесной динамической защитой и системой активной защиты, а также другие бронированные и небронированные цели.
Еще одним экспонатом будет реактивная многоцелевая граната РМГ, по совокупности тактико-технических характеристик превосходящая мировые аналоги. Граната предназначена для эффективного поражения экипажей и боевых расчетов легкобронированной техники, а также живой силы на открытой местности, в городских зданиях и укрытиях полевого типа.
Кроме того, концерн представит новинки – 30-мм патроны с пластмассовым ведущим устройством (ПВУ) к авиационной пушке для поражения воздушных и наземных легкобронированных целей при стрельбе из авиапушек ГШ-30, самолетов типа Су-27, Су-25, МиГ-29, вертолетов Ми-24П и других носителей. Использование патронов со снарядами с ПВУ обеспечивает повышение эксплуатационных характеристик авиакомплексов за счет увеличения живучести стволов и эффективного использования боекомплектов.
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12.07.2017
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