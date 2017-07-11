Назарбаев поручил создать для армии собственное современное вооружение



Военнослужащие армии Казахстана

Источник: asker.kz Военнослужащие армии КазахстанаИсточник: asker.kz

ДУШАНБЕ, 11 июл — Sputnik. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с министром оборонной и аэрокосмической промышленности Бейбутом Атамкуловым поставил задачу создать для армии отечественное вооружение на основе передовых технологий, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи глава государства обратил внимание, что основными целями министерства оборонной и аэрокосмической промышленности является создание для казахстанской армии собственного вооружения на основе передовых научно-технических достижений, развитие аэрокосмической сферы, обеспечение кибербезопасности", — отмечается в пресс-релизе.

В ходе встречи президент напомнил, что с момента образования министерства прошел один год, в его ведении находятся отрасли, которые ранее относились к компетенции различных ведомств. "Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности находится в числе первых государственных органов, использующих передовые инновационные разработки", — сказал Назарбаев, слова которого приводит пресс-служба.

В свою очередь, министр оборонной и аэрокосмической промышленности рассказал президенту о результатах проделанной работы и планах в среднесрочной перспективе.

"Министерством планомерно осуществляется деятельность по реализации вашего послания "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность". Достигнуты определенные результаты. Также интенсивно проводится работа по технологической модернизации предприятий оборонного комплекса и экспорту продукции. В настоящее время сформирован государственный оборонный заказ и начата его реализация", — сказал Атамкулов.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по дальнейшему развитию оборонно-промышленного комплекса и аэрокосмической отрасли.