От танков к роботам: настоящее и будущее российского танкостроения



Танк Т-90

Источник: Владимир Астапкович/ТАСС Танк Т-90Источник: Владимир Астапкович/ТАСС

ТАСС — о том, как будет развиваться танковая техника в России на ближайшее десятилетие

12 июля в России отмечается 74-я годовщина с момента одного из крупнейших в военной истории танковых сражений, произошедшего в районе станции Прохоровка на территории Белгородской области.

И до сегодняшнего дня танковые соединения остаются одной из основных ударных сил современных армий. Танки все еще отвечают требованиям, предъявляемым полем боя, однако не за горами время, когда вместо них сражаться будут роботизированные боевые машины и беспилотники, способные под управлением оператора, а то и вовсе автономно, решать задачи, которые ставятся перед бронетехникой в вооруженных конфликтах.

Как сейчас

В настоящее время на вооружении российской армии состоит множество различных модификаций танков Т-72, Т-80 и Т-90, которые постоянно совершенствуются.

Танки Т-72Б в ходе капремонта модернизируются до уровня Т-72БЗ с установкой современной всесуточной системы управления огнем, цифровых средств связи, дополнительной защиты и двигателя повышенной до 1130 л.с. мощности

пресс-служба УВЗ

Танки Т-90 в ходе капитального ремонта будут модернизироваться до уровня Т-90М с повышением огневой мощи, защищенности и живучести, а также командной управляемости.

Однако есть и новое поколение бронированных машин, к которым относят танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата". Как заявляют в разработавшем этот танк "Уралвагонзаводе" (УВЗ), "Армата" значительно превосходит своих предшественников и конкурентов по таким важнейшим показателям как огневая мощь и защищенность.

Цифровые технологии обеспечивают уровень автоматизации процессов управления огнем и защитой танка и создают предпосылки для дальнейшего сокращения экипажа до двух, а то и одного человека, с переходом на дистанционно-управляемую роботизированную тяжелую боевую машину.

Танк Т-14 "Армата" способен эффективно бороться с применением новых систем и боеприпасов как с тяжелой бронетехникой, так и с пехотой противника, а для ведения боевых действий в условиях массового применения противотанковых средств (например, в городе) танк оснащается дополнительным комплектом модульной защиты.

Проходят войсковые испытания, они должны завершиться до конца 2018 года, а в 2019-м начнется производство. Сколько машин готово заказать Министерство обороны, говорить рано, но уверен, "Армата" будет востребована. Самый современный танк в мире

Сергей Чемезов

генеральный директор госкорпорации "Ростех"

Что потом

Несмотря на то, что реальные сроки выхода "Арматы" в серийное производство намечены на 2019 год, в "Уралвагонзаводе" уже задумались над проектированием безэкипажных боевых роботизированных машин.

"В программе инновационного развития корпорации до 2020 года планируется реализация следующих основных проектов: разработка и производство семейства наземных безэкипажных дистанционно­управляемых роботизированных гусеничных машин различного назначения", — говорится в годовом отчете УВЗ.

Как пояснили в компании, речь идет о роботизированных боевых машинах, которые придут на смену экипажным танкам, то есть машинах, способных в дистанционном или полностью автономном режиме решать боевых задачи на уровне, не уступающем экипажным машинам.

"Армата" станет первой российской бронетехникой, на которую будет установлен комплекс оперативного захвата и обнаружения целей с видеорежимом на основе оптоволокна, что позволяет командиру быстро передавать наводчику не просто координаты цели, но и ее видео. Формально управление боем превращается в компьютерную игрушку

Игорь Рябов

директор специального конструкторского бюро Горьковского завода аппаратуры связи им. А.С. Попова

Стоит отметить, что уже сейчас армии мира активно используют беспилотные летательные аппараты, а также наземных роботов для решения разведывательных задач, а иногда и для огневого поражения, так что постепенный переход на роботов явно не за горами, однако окончательные решения все равно будут за человеком.

Алексей Паньшин