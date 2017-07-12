Противодроновое ружье "Заслон"
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров демонстрирует Президенту России Владимиру Путину противодроновый комплекс "Заслон" разработки конструкторского бюро (КБ) "Аэростат" (Свердловская область) в экспозиции международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Екатеринбург, 10.07.2017
Источник: Константин Завражин / rg.ru
Во время посещения Президентом России Владимиром Путиным 10 июля 2017 года проходящей в Екатеринбурге восьмой международной промышленной выставки "Иннопром-2017", главе государства, помимо прочего, был продемонстрирован противодроновый комплекс "Заслон" разработки конструкторского бюро (КБ) "Аэростат" - резидента технопарка высоких технологий "Университетский" (Свердловская область). Комплекс представляет собой ружье-высокочастотный излучатель.
Как сообщило агентство ТАСС, "это прототип ружья для посадки дронов-нарушителей. Это уже рабочий образец, позволяет сажать квадрокоптектеры в радиусе до полукилометра. На текущий момент у нас есть три готовых образца, разработкой мы занимаемся последние полгода. Система получила название "Заслон", на текущий момент рыночная цена в районе 80 тыс. рублей", - сказал главный конструктор КБ "Аэростат" Александр Краснянский.
Он добавил, что в дальнейшем разработку можно использовать, в частности, для охраны аэродромов, частных объектов, объектов транспортной инфраструктуры. "Это перспектива, потому что сейчас еще не до конца приняты регламенты использования беспилотных летательных аппаратов и не до конца прописаны правила запретов", - уточнил Краснянский.
КБ "Аэростат" осуществляет высококвалифицированные работы по инжинирингу, изготовлению электроники, токарно-фрезерным работам и производству деталей из композитных материалов. Основными направлениями деятельности компании являются разработка беспилотных авиационных систем и технических решений с их использованием и разработка систем безопасности объектов.
Как сообщает в свою очередь информационное агентство URA.RU, Президент России Владимир Путин в рамках выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге посетил стенд Свердловской области, где ему представили средства для уничтожения квадрокоптеров. Изначально глава государства не увидел смысла в разработке, однако позже дал "добро" на ее развитие.
Первым ликвидатор квадракоптеров протестировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он предварительно изучил маршрут президента вместе с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и его замом Алексеем Орловым, передает корреспондент URA.RU.
В этот момент со второго этажа павильона его окрикнул вице-премьер РФ Аркадий Дворкович: "Оружие ему не давайте!" Реплика вызвала смех у политиков, после чего Мантуров попозировал с футуристичной винтовкой и случайно оторвал на ней один из проводов. Разработчики из КБ "Аэростарт" ничего не сказали федеральному министру, однако позже экстренно починили оружие к приезду президента.
Владимир Путин осмотрел его спустя полчаса, у него произошел неожиданный диалог с представителями стенда:
- Это установка, чтобы сбивать дроны.
- А зачем сбивать дроны?
- Так ведь они, бывает, нелегально залетают на территории аэропортов или тюрем.
- Тогда понятно, работайте.
После этого начальник службы безопасности президента взял визитку разработчиков оружия, которое стоит 80 тысяч рублей. Представители стенда признались URA.RU, что остались очень довольны вниманием главы государства.
|Противодроновый комплекс "Заслон" разработки конструкторского бюро (КБ) "Аэростат" (Свердловская область) в экспозиции международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Екатеринбург, 10.07.2017
|Источник: Алексей Кунилов / www.oblgazeta.ru
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12.07.2017
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