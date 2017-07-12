Противодроновое ружье "Заслон"



Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров демонстрирует Президенту России Владимиру Путину противодроновый комплекс "Заслон" разработки конструкторского бюро (КБ) "Аэростат" (Свердловская область) в экспозиции международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Екатеринбург, 10.07.2017

Источник: Константин Завражин / rg.ru Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров демонстрирует Президенту России Владимиру Путину противодроновый комплекс "Заслон" разработки конструкторского бюро (КБ) "Аэростат" (Свердловская область) в экспозиции международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Екатеринбург, 10.07.2017Источник: Константин Завражин / rg.ru

Во время посещения Президентом России Владимиром Путиным 10 июля 2017 года проходящей в Екатеринбурге восьмой международной промышленной выставки "Иннопром-2017", главе государства, помимо прочего, был продемонстрирован противодроновый комплекс "Заслон" разработки конструкторского бюро (КБ) "Аэростат" - резидента технопарка высоких технологий "Университетский" (Свердловская область). Комплекс представляет собой ружье-высокочастотный излучатель.

Как сообщило агентство ТАСС, "это прототип ружья для посадки дронов-нарушителей. Это уже рабочий образец, позволяет сажать квадрокоптектеры в радиусе до полукилометра. На текущий момент у нас есть три готовых образца, разработкой мы занимаемся последние полгода. Система получила название "Заслон", на текущий момент рыночная цена в районе 80 тыс. рублей", - сказал главный конструктор КБ "Аэростат" Александр Краснянский.

Он добавил, что в дальнейшем разработку можно использовать, в частности, для охраны аэродромов, частных объектов, объектов транспортной инфраструктуры. "Это перспектива, потому что сейчас еще не до конца приняты регламенты использования беспилотных летательных аппаратов и не до конца прописаны правила запретов", - уточнил Краснянский.

КБ "Аэростат" осуществляет высококвалифицированные работы по инжинирингу, изготовлению электроники, токарно-фрезерным работам и производству деталей из композитных материалов. Основными направлениями деятельности компании являются разработка беспилотных авиационных систем и технических решений с их использованием и разработка систем безопасности объектов.

Как сообщает в свою очередь информационное агентство URA.RU, Президент России Владимир Путин в рамках выставки "Иннопром-2017" в Екатеринбурге посетил стенд Свердловской области, где ему представили средства для уничтожения квадрокоптеров. Изначально глава государства не увидел смысла в разработке, однако позже дал "добро" на ее развитие.

Первым ликвидатор квадракоптеров протестировал глава Минпромторга Денис Мантуров. Он предварительно изучил маршрут президента вместе с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым и его замом Алексеем Орловым, передает корреспондент URA.RU.

В этот момент со второго этажа павильона его окрикнул вице-премьер РФ Аркадий Дворкович: "Оружие ему не давайте!" Реплика вызвала смех у политиков, после чего Мантуров попозировал с футуристичной винтовкой и случайно оторвал на ней один из проводов. Разработчики из КБ "Аэростарт" ничего не сказали федеральному министру, однако позже экстренно починили оружие к приезду президента.

Владимир Путин осмотрел его спустя полчаса, у него произошел неожиданный диалог с представителями стенда:

- Это установка, чтобы сбивать дроны.

- А зачем сбивать дроны?

- Так ведь они, бывает, нелегально залетают на территории аэропортов или тюрем.

- Тогда понятно, работайте.

После этого начальник службы безопасности президента взял визитку разработчиков оружия, которое стоит 80 тысяч рублей. Представители стенда признались URA.RU, что остались очень довольны вниманием главы государства.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров демонстрирует Президенту России Владимиру Путину противодроновый комплекс "Заслон" разработки конструкторского бюро (КБ) "Аэростат" (Свердловская область) в экспозиции международной промышленной выставки "Иннопром-2017". Екатеринбург, 10.07.2017 Источник: Константин Завражин / rg.ru