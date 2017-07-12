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Полицейские нашли нелегальную военную технику в Новой Москве

13.07.2017 Lenta.ru 317 0
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Police_Russia
МВД РФ. Источник: yuga.ru

В районе поселка Марушкино в Новой Москве полицейские обнаружили и изъяли боевую машину десанта, три артиллерийских орудия, автомобиль-амфибию и кузов броневика. Об этом "Ленте.ру" сообщил официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

"Были обнаружены и изъяты три артиллерийских орудия времен Великой Отечественной войны, в стволах которых наварена сваркой перегородка, делающая пушки непригодными к производству выстрелов. Там же были обнаружены боевая машина десанта без государственных номеров, военный автомобиль-амфибия, кузов броневика времен Великой Отечественной войны, два артиллерийских снаряда и минометная мина времен войны. Вся техника проходила процедуру реставрации", — рассказал Юрий Титов.

Он уточнил, что операцию проводили сотрудники отделов уголовного розыска и по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции при поддержке бойцов Росгвардии. Техника находилась в поселении Марушкинское Новой Москвы, на территории промышленной зоны, которую арендует фирма, занимающаяся ремонтом машин и оборудования.

Изъятые снаряды и военная техника вывезены специальной службой для дальнейшей утилизации. Сотрудники полиции устанавливают источники происхождения военных техники и вооружения, а также проверяют законность получения фирмой документов, предоставляющих право реставрировать военную технику, уточнил официальный представитель столичного главка МВД.

Как стало известно "Ленте.ру", вся техника была изъята у москвича, который, наряду с ремонтом строительной техники, занимался реставрацией списанных боевых единиц.

"Мужчина на свалках искал неликвиды или выкупал их на распродажах списанного военного оборудования, восстанавливал, при этом обязательно делая непригодными к ведению огня, — и продавал. Он делал это уже много лет, и не скрывал, где у него ремонтная база. Более того, насколько мне известно, все документы у предпринимателя в полном порядке, он только недавно продлил лицензию", — рассказал источник в военно-патриотическом движении России.

Он уточнил, что реставрация военной техники в Марушкинском шла по меньшей мере с 2012 года.
12.07.2017
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Россия
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Росгвардия

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