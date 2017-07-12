Россия направляет в Сирию "Терминатора" (The National Interest, США)



Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"

Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов Боевая машина поддержки танков БМПТ-72 на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"Источник: © РИА Новости, Евгений Биятов

Россия отправила в Сирию бронированную машину, известную под названием "Терминатор 2".

Российские средства массовой информации сообщают о том, что в Сирию на испытания отправлена одна машина БМПТ-72. На прошлой неделе ее показали сирийскому президенту Башару аль-Асаду, когда тот посещал российскую военную базу Хмеймим.

"Терминатор 2" - это танк, предназначенный для защиты других танков, особенно при ведении боевых действий в городских условиях. Он создан на базе почтенного основного боевого танка Т-72 и имеет модифицированный корпус. Но вместо мощной пушки калибра 125 миллиметров БМПТ-72 оснащена целым комплексом разнообразного вооружения, включая две 30-миллиметровые пушки, четыре противотанковые ракеты "Атака-Т" и тяжелый пулемет. Это дает "Терминатору 2" возможность вести борьбу с пехотой и легкобронированными машинами противника с использованием пушки, а также с танками и укрепленными огневыми позициями в зданиях при помощи противотанковых управляемых ракет.

Первая версия "Терминатора" была сконструирована в конце 1990-х годов. Это была машина с экипажем из пяти человек на базе танка Т-90. Согласно сообщениям российских СМИ, она была вооружена двумя 30-миллиметровыми автоматическими гранатометами в надгусеничных нишах, а также другими системами. На "Терминаторе 2", впервые показанном в 2013 году, убрали гранатометы, а экипаж сократили до трех человек.

Идея создания боевой машины поддержки танков возникла в России на основе опыта ведения боевых действий в Афганистане и Чечне, где вооруженные ПТУРСами и ПТУРами боевики наносили большой урон российским танкам. Самый скандальный случай произошел накануне нового 1994 года в чеченской столице Грозном, где большие колонны российских танков и бронетранспортеров попали в засаду и были вытеснены из города чеченскими боевиками, вооруженными противотанковыми гранатометами. В ту ужасную ночь российская армия потеряла примерно 400 бронированных машин и тысячу человек убитыми.

Русские в ответ начали пускать танки в сопровождении зенитных самоходных установок ЗСУ-23-4 "Шилка", которые скорострельным огнем могли подавлять противотанковые расчеты. Однако у ЗСУ-23-4 была очень легкая броня, и они не имели оборудования для засечки наземных целей.

Поэтому была создана БМПТ как "универсальное и мобильное средство защиты танков", объясняет Sputnik News. "Согласно первоначальному замыслу, машины такого типа планировалось использовать на поле боя рядом с танками для уничтожения любой потенциально опасной цели".

Казалось бы, БМПТ должна производить солидное впечатление, однако российские военные так не думают. Российские сухопутные войска даже не заказывали первую версию боевой машины поддержки танков, потому что пять человек экипажа - это слишком много, а пусковые установки "Атака" не были защищены от огня противника, и там отсутствовала система управления огнем.

Но как отмечает издание Russia Beyond the Headlines, "главным недостатком первого "Терминатора" была его высокая стоимость, так как применять шасси танка Т-90 для машины этого типа оказалось запредельно дорого.

Насколько лучше перспективы у "Терминатора 2"? Поживем - увидим. СМИ России обычно всячески превозносят достоинства российского оружия, однако БМПТ-72 они хвалят очень осторожно, что вызывает любопытство. Russia Beyond the Headlines приводит слова одного российского военного аналитика, который отмечает, что "Терминатор 2" "проще в эксплуатации, легче и дешевле", чем первый вариант, однако у него "значительно меньше огневой мощи". "Одновременно он может вести стрельбу только по одной цели, в то время как первый "Терминатор" мог стрелять по трем", - сказал он.

В принципе, у "Терминатора 2" немало достоинств. Подобно израильтянам, которые в свое время начали переделывать старые танки "Меркава" в хорошо вооруженные бронетранспортеры, российская БМПТ тоже имеет разнообразное вооружение. Ее ракеты и малокалиберную пушку можно использовать в борьбе с пехотой, в то время как танки типа Т-90 могут вести охоту за целями покрупнее, типа танков противника. С другой стороны, этот танк не является танком, а следовательно, на поле боя он добавит тактических трудностей.

Нет никаких сомнений, что "Терминатор 2" хорошо покажет себя в Сирии против повстанцев, а это заставит российскую армию разместить ряд заказов на БМПТ.

Майкл Пек пишет для The National Interest, специализируется на вопросах обороны и истории. Его работы регулярно появляются в Foreign Policy, War Is Boring и многих других изданиях.[/i]

Майкл Пек (Michael Peck)