СТАН усиливает работу в области стратегичеcких проектов



Российская группа станкостроительных заводов "Группа СТАН"

Источник: www.stankostroeine.com Российская группа станкостроительных заводов "Группа СТАН"Источник: www.stankostroeine.com

Москва. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - В структуре станкостроительной компании СТАН учреждена новая должность директора по стратегическим проектам, сообщает пресс-служба компании.

"На этот пост назначен Фёдор Дудкин, ранее возглавлявший производственную площадку СТАНа в Коломне - АО "Станкотех", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в среду.

В пресс-релизе приводятся слова генерального директора компании СТАН Вадима Сорокина, который сообщил, что основной задачей директора является определение и реализация стратегических преимуществ компании в различных сегментах бизнеса, которые гарантируют её уверенное эффективное развитие.

"В условиях нашего темпа роста и усиливающейся конкуренции компании требуется концентрация усилий в сфере стратегических проектов, которые сегодня закладывают фундамент технологического лидерства и будущего успеха. Практический опыт, накопленный Ф.Дудкиным за годы работы на производственных площадках СТАНа в Стерлитамаке и Коломне, поможет ему лучше понимать и решать вопросы, связанные с реализацией таких задач", - сказал он.

Отмечается, что в рамках своей компетенции директор будет готовить предложения по освоению новых направлений бизнеса и новых рынков, разрабатывать проекты модернизации предприятий компании, анализировать возможность финансового обеспечения программ и реализовать их выполнение.

По информации пресс-службы, новым исполнительным директором АО "Станкотех" назначен Алексей Николаев, ранее занимавший в этой компании должность директора по производству.

"Перед новым руководителем коломенской площадки стоят задачи сохранения и наращивания темпов роста, совершенствования современных внутризаводских бизнес-процессов, качественной и своевременной реализации крупных заказов российских машиностроительных предприятий", - сказал В.Сорокин.

Производственная площадка компании СТАН в Коломне была создана в 2013 году на базе Коломенского завода тяжелых станков. Завод специализируется на производстве сверхтяжелого оборудования и специальных станков: токарно-карусельных, продольно-фрезерных обрабатывающих центров.