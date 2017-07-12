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"Северная верфь" подготовила производство к возможному строительству корветов проекта 20380 на экспорт

13.07.2017 Интерфакс-АВН 321 0
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Новейший корвет проекта 20380 Совершенный
Новейший корвет проекта 20380 Совершенный
Источник: © Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод"

Санкт-Петербург. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" подготовил производственные мощности для возможного строительства в интересах инозаказчиков перспективных кораблей ближней и дальней зон, способных нести крылатые ракеты "Калибр-НКЭ". Об этом сообщается в Годовом отчете предприятия за 2016 год.

"Подготовлено производство к возможному строительству корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22356 для третьих стран", - говорится в документе.

В нем отмечается, что на предприятии "по линии военно-технического сотрудничества проводятся работы по ремонту и модернизации кораблей (проектов) 1234Э и 1159Т для ВМС Алжира".

По всей видимости, речь идет о третьей паре кораблей ВМС Алжира этих проектов. Ранее, в 2011 и 2012 годах, "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) провела ремонт и модернизацию первой и второй пар алжирских кораблей этих проектов.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что "Северная верфь" ведет строительство двух ракетных корветов проекта 20382 "Тигр" для ВМС Алжира.

В отчете сообщается, что на предприятии в настоящее время, в частности, ведется строительство пяти корветов семейства 20380 для ВМФ России. Ранее на нем уже были построены 4 корвета данного проекта.

Интерес к кораблям - носителям крылатых ракет "Калибр" - среди потенциальных иностранных покупателей заметно повысился в связи с успешным их применением по целям "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии. Инозаказчикам предлагаются корабли, которые будут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр-НКЭ" с дальностью 300 км, что обусловлено требованиями международного режима по контролю за ракетными технологиями.

По данным экспертов, среди стран, которые могут проявить интерес к таким кораблям, значатся, в частности, Алжир, Бангладеш, Бразилия, Мьянма, ЮАР.
12.07.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Алжир
Бангладеш
Бразилия
Мьянма
Россия
Сирия
ЮАР
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
20382 Тигр
22356
Калибр КР

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