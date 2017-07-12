"Северная верфь" подготовила производство к возможному строительству корветов проекта 20380 на экспорт
|
|
Новейший корвет проекта 20380 Совершенный
Источник: © Фото : официальный сайт "Амурский судостроительный завод"
Санкт-Петербург. 12 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" подготовил производственные мощности для возможного строительства в интересах инозаказчиков перспективных кораблей ближней и дальней зон, способных нести крылатые ракеты "Калибр-НКЭ". Об этом сообщается в Годовом отчете предприятия за 2016 год.
"Подготовлено производство к возможному строительству корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22356 для третьих стран", - говорится в документе.
В нем отмечается, что на предприятии "по линии военно-технического сотрудничества проводятся работы по ремонту и модернизации кораблей (проектов) 1234Э и 1159Т для ВМС Алжира".
По всей видимости, речь идет о третьей паре кораблей ВМС Алжира этих проектов. Ранее, в 2011 и 2012 годах, "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) провела ремонт и модернизацию первой и второй пар алжирских кораблей этих проектов.
Ранее некоторые СМИ сообщали, что "Северная верфь" ведет строительство двух ракетных корветов проекта 20382 "Тигр" для ВМС Алжира.
В отчете сообщается, что на предприятии в настоящее время, в частности, ведется строительство пяти корветов семейства 20380 для ВМФ России. Ранее на нем уже были построены 4 корвета данного проекта.
Интерес к кораблям - носителям крылатых ракет "Калибр" - среди потенциальных иностранных покупателей заметно повысился в связи с успешным их применением по целям "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Сирии. Инозаказчикам предлагаются корабли, которые будут иметь на вооружении крылатые ракеты "Калибр-НКЭ" с дальностью 300 км, что обусловлено требованиями международного режима по контролю за ракетными технологиями.
По данным экспертов, среди стран, которые могут проявить интерес к таким кораблям, значатся, в частности, Алжир, Бангладеш, Бразилия, Мьянма, ЮАР.
|
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.03.2017 Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
23.05.2016 Корвет «Гремящий», строящийся на Северной верфи, полностью укомплектовали главными двигателями
20.05.2016 Корвет «Гремящий» полностью укомплектовали главными двигателями
28.01.2016 Амурский судостроительный завод построит три корвета для Алжира
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.06.2013 Болезни роста и курс на Цусиму