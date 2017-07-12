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Около 500 военнослужащих Балтийского флота провели репетицию дня ВМФ

13.07.2017 РИА Новости 143 0
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БДК Калининград
Большой десантный корабль (БДК) Калининград в военной гавани Балтийска. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Игорь Зарембо

КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Около 500 военнослужащих Балтийского флота приняли участие в среду в первой общей тренировке военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных дню ВМФ России, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"Сегодня в акватории Калининградского морского канала в Балтийске под руководством командира Балтийской военно-морской базы Балтийского флота контр-адмирала Александра Щербицкого прошла первая общая тренировка военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню ВМФ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что участие в общей тренировке приняли более 15 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, а также около 500 военнослужащих Балтийского флота. В ходе репетиции отработали дистанции между кораблями, согласовали время на выполнение каждого упражнения, внесли коррективы в план проведения праздника с учетом реальной обстановки.

В пресс-службе добавили, что в течение июля пройдут общие тренировки военно-морского парада и военно-спортивного праздника кораблей Балтийского флота. Генеральная репетиция состоится 28 июля. В общей сложности в мероприятиях в Балтийске будет задействовано около 30 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.
12.07.2017
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Страны
Россия
Проекты
БФ

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