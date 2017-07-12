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Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря

13.07.2017 ТАСС 312 0
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Фрегат "Адмирал Григорович"
Головной завершенный постройкой на ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" для ВМФ России сторожевой корабль (фрегат) "Адмирал Григорович" модифицированного проекта 11356 следует из Калининграда в Балтийск для начала заводских ходовых испытаний. 08.04.2015
Источник: vvv39 / forums.airbase.ru

Общая продолжительность похода превысила четыре месяца, сообщили в пресс-службе Черноморского флота

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь из Средиземного моря. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе флота.

"Экипаж фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершил выполнение задач в составе постоянной группировки ВМФ в Средиземном море и прибыл в Севастополь. Общая продолжительность похода корабля превысила четыре месяца", - сказали в пресс-службе.

"Григоровича" в составе постоянного соединения сменил новый однотипный фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", который с 10 июля приступил к выполнению задач в Средиземном море.

В конце июня стало известно, что фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" шестью крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили в Сирии крупные склады вооружения и боеприпасов террористов запрещенной в России группировки "Исламское государство", нанеся удар из восточной части Средиземного моря.

Корабли ВМФ РФ приступили к выполнению задач в Средиземноморском регионе на постоянной основе с декабря 2012 года. Командует соединением капитан 1-го ранга Павел Ясницкий. В состав Средиземноморской эскадры входят около 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. "Адмирал Григорович" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Штиль-1
Проекты
11356 Буревестник
Калибр КР
ЧФ

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