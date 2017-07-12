Военнослужащие НОАК начали перевозку техники и оборудования в Россию для участия в Армейских играх
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Бойцы батальона спецназа Синцзянского корпуса НОАК
Источник: slide.mil.news.sina.com.cn
ЦАМТО, 12 июля. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали перевозку военного оборудования в Россию для участия в Армейских международных играх-2017. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило оборонное ведомство Китая.
Минобороны Китая заявило, что перевозка необходимой техники и оборудования с пограничного пункта в Маньчжурии по железной дороге в Россию началась еще 8 июля.
Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа, в них примут участие команды из 28 стран. Еще семь государств направят на игры своих наблюдателей.
Военные профессионалы будут состязаться в мастерстве в 28 дисциплинах. Сообщалось, что в перечень соревнований в этом году вошли пять новых конкурсных испытаний.
Соревнования состоятся не только в России, но и в Китае, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии, передает "РИА Новости".
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12.07.2017
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