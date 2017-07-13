В России разработали "нервную систему" для самолетов будущего



Фонд перспективных исследований

Источник: Defense Network Фонд перспективных исследованийИсточник: Defense Network

ЦАМТО, 12 июля. Фонд перспективных исследований (ФПИ) завершил разработку новейшей системы контроля состояния конструкции авиатехники на основе принципов работы нервной системы живых организмов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель проекта ФПИ Дмитрий Успенский.

"Возможности разработанной фондом встроенной системы неразрушающего контроля авиационных конструкций позволят в реальном времени делать оценку текущего состояния лайнера и прогнозировать оставшийся срок службы композитных деталей самолета, что существенно повысит безопасность полетов современной авиации", – отметил Д.Успенский.

По его словам, система контроля разработана по аналогии с нервной системой живых организмов: в структуру композиционного материала будут встраиваться чувствительные к механическим воздействиям оптические волокна, объединенные в сеть.

"Далее информация о состоянии конструкции летательного аппарата в онлайн-режиме будет передаваться по лазерному лучу, распространяющемуся внутри оптического волокна, вплетенного в конструкцию авиатехники", – пояснил собеседник агентства.

"Способность чувствительных элементов оптических волокон улавливать незначительные колебания конструкции самолета в воздухе и на земле повысит безопасность полетов, так как позволит быстро обнаруживать возникающие дефекты конструкций и оценивать их характер", – цитирует "РИА Новости" Д.Успенского.

В пресс-службе ФПИ добавили, что работа большинства существующих сейчас аналогичных систем основана не на оптоволоконных технологиях, а на электронных датчиках, встроенных в определенные узлы и агрегаты авиатехники, отмечает агентство.