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В России разработали "нервную систему" для самолетов будущего

13.07.2017 ЦАМТО 1194 2
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ФПИ
Фонд перспективных исследований
Источник: Defense Network

ЦАМТО, 12 июля. Фонд перспективных исследований (ФПИ) завершил разработку новейшей системы контроля состояния конструкции авиатехники на основе принципов работы нервной системы живых организмов.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил руководитель проекта ФПИ Дмитрий Успенский.

"Возможности разработанной фондом встроенной системы неразрушающего контроля авиационных конструкций позволят в реальном времени делать оценку текущего состояния лайнера и прогнозировать оставшийся срок службы композитных деталей самолета, что существенно повысит безопасность полетов современной авиации", – отметил Д.Успенский.

По его словам, система контроля разработана по аналогии с нервной системой живых организмов: в структуру композиционного материала будут встраиваться чувствительные к механическим воздействиям оптические волокна, объединенные в сеть.

"Далее информация о состоянии конструкции летательного аппарата в онлайн-режиме будет передаваться по лазерному лучу, распространяющемуся внутри оптического волокна, вплетенного в конструкцию авиатехники", – пояснил собеседник агентства.

"Способность чувствительных элементов оптических волокон улавливать незначительные колебания конструкции самолета в воздухе и на земле повысит безопасность полетов, так как позволит быстро обнаруживать возникающие дефекты конструкций и оценивать их характер", – цитирует "РИА Новости" Д.Успенского.

В пресс-службе ФПИ добавили, что работа большинства существующих сейчас аналогичных систем основана не на оптоволоконных технологиях, а на электронных датчиках, встроенных в определенные узлы и агрегаты авиатехники, отмечает агентство.
12.07.2017
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Страны
Россия
Компании
ФПИ

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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
hidrogenium66
114
№1
13.07.2017 01:43
В Авиамодельном спорте шпангоуты крыла так и называются нервюры.
0
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RU
Алексей60
1933
№2
13.07.2017 07:13
Цитата, hidrogenium66 сообщ. №1
В Авиамодельном спорте
Честно говоря, не только в авиамодельном
Цитата, q
Нервюра — элемент поперечного силового набора каркаса крыла, оперения и др. частей летательного аппарата или судна, предназначенный для придания им формы профиля. Нервюры закрепляются на продольном силовом наборе (лонжероны, кромки, стрингеры), являются основой для закрепления обшивки.

Нервюры также есть в архитектуре
0
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