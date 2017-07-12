Через "Шаттл" к звездам



Студенты и преподаватели на фоне макета МТКК Space Shuttle

Источник: фото Northrop Grumman Студенты и преподаватели на фоне макета МТКК Space ShuttleИсточник: фото Northrop Grumman

Компания Northrop Grumman уделяет большое внимание повышению интереса к космосу среди молодого поколения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Facebook-страницу компании (12 июля).

Этим летом 80 студентов и 48 преподавателей из США, Великобритании, Австралии и Японии будут изучать космонавтику и астрономию. Образовательный "космический" лагерь работает в Хантсвилле (Алабама). Этот год уже 9-й, в котором компания предоставляет возможность весело и непринужденно постигать азы космического дела представителям разных стран.