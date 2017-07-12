Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Через "Шаттл" к звездам

13.07.2017 Военный паритет 171 0
0
Понравилась новость?
 +1
Space Shuttle
Студенты и преподаватели на фоне макета МТКК Space Shuttle
Источник: фото Northrop Grumman

Компания Northrop Grumman уделяет большое внимание повышению интереса к космосу среди молодого поколения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Facebook-страницу компании (12 июля).

Этим летом 80 студентов и 48 преподавателей из США, Великобритании, Австралии и Японии будут изучать космонавтику и астрономию. Образовательный "космический" лагерь работает в Хантсвилле (Алабама). Этот год уже 9-й, в котором компания предоставляет возможность весело и непринужденно постигать азы космического дела представителям разных стран.
12.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
США
Япония
Компании
Northrop Grumman

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.07 15:01
  • 4
Сдача строящихся атомных ледоколов проекта 22220 перенесена
  • 13.07 14:42
  • 102
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 13.07 14:32
  • 4
В Австрии "Тайфун", на Тайване - "Мираж-2000"
  • 13.07 14:32
  • 1
СТАН усиливает работу в области стратегичеcких проектов
  • 13.07 13:36
  • 36
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 13.07 13:06
  • 1
Стоимость корветов, строящихся на Северной верфи
  • 13.07 12:31
  • 5180
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.07 11:52
  • 24
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
  • 13.07 11:43
  • 62
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 13.07 09:44
  • 8
Военно-морской флот получит модернизированные тепловые торпеды УГСТ
  • 13.07 07:13
  • 2
В России разработали "нервную систему" для самолетов будущего
  • 13.07 06:30
  • 1
НОАК начала переброску снаряжения в Россию для участия в Армейских играх
  • 13.07 03:54
  • 20
Испытания новейшей торпеды «Футляр» планируется завершить в 2017 году
  • 13.07 03:53
  • 291
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 13.07 03:47
  • 1
Герои войны: потери Вооруженных сил РФ в ходе сирийской операции
другие обсуждаемые темы