Через "Шаттл" к звездам
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Студенты и преподаватели на фоне макета МТКК Space Shuttle
Источник: фото Northrop Grumman
Компания Northrop Grumman уделяет большое внимание повышению интереса к космосу среди молодого поколения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Facebook-страницу компании (12 июля).
Этим летом 80 студентов и 48 преподавателей из США, Великобритании, Австралии и Японии будут изучать космонавтику и астрономию. Образовательный "космический" лагерь работает в Хантсвилле (Алабама). Этот год уже 9-й, в котором компания предоставляет возможность весело и непринужденно постигать азы космического дела представителям разных стран.
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12.07.2017
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