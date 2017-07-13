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НОАК начала переброску снаряжения в Россию для участия в Армейских играх

13.07.2017 РИА Новости 481 1
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Type 96
Экипаж танка Type 96 армии КНР. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости, Анна Раткогло. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали переброску военного оборудования в Россию для участия в Армейских международных играх - 2017, сообщило в среду оборонное ведомство Китая.

Минобороны Китая заявило, что переброска необходимого военного снаряжения с пограничного пункта в Маньчжурии по железной дороге в Россию началась ещё 8 июля.

Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа, в них примут участие команды из 28 стран. Ещё семь государств направили на игры своих наблюдателей.

Военные профессионалы будут состязаться в мастерстве в 28 дисциплинах. Сообщалось, что в состав соревнований в этом году вошли пять новых конкурсных испытаний.

Соревнования состоятся не только в России, но и в Китае, Казахстане, Азербайджане, Белоруссии.
12.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Алексей60
1933
№1
13.07.2017 06:30
Цитата, q
Экипаж танка Type 96 армии КНР
Прикольный коммент:)))
0
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