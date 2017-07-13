НОАК начала переброску снаряжения в Россию для участия в Армейских играх



Экипаж танка Type 96 армии КНР. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов Экипаж танка Type 96 армии КНР. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Евгений Биятов

ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости, Анна Раткогло. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали переброску военного оборудования в Россию для участия в Армейских международных играх - 2017, сообщило в среду оборонное ведомство Китая.

Минобороны Китая заявило, что переброска необходимого военного снаряжения с пограничного пункта в Маньчжурии по железной дороге в Россию началась ещё 8 июля.

Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа, в них примут участие команды из 28 стран. Ещё семь государств направили на игры своих наблюдателей.

Военные профессионалы будут состязаться в мастерстве в 28 дисциплинах. Сообщалось, что в состав соревнований в этом году вошли пять новых конкурсных испытаний.

Соревнования состоятся не только в России, но и в Китае, Казахстане, Азербайджане, Белоруссии.