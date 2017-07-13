НОАК начала переброску снаряжения в Россию для участия в Армейских играх
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Экипаж танка Type 96 армии КНР. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов
ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости, Анна Раткогло. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК) начали переброску военного оборудования в Россию для участия в Армейских международных играх - 2017, сообщило в среду оборонное ведомство Китая.
Минобороны Китая заявило, что переброска необходимого военного снаряжения с пограничного пункта в Маньчжурии по железной дороге в Россию началась ещё 8 июля.
Армейские международные игры пройдут с 29 июля по 12 августа, в них примут участие команды из 28 стран. Ещё семь государств направили на игры своих наблюдателей.
Военные профессионалы будут состязаться в мастерстве в 28 дисциплинах. Сообщалось, что в состав соревнований в этом году вошли пять новых конкурсных испытаний.
Соревнования состоятся не только в России, но и в Китае, Казахстане, Азербайджане, Белоруссии.
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12.07.2017
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