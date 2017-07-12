"Алмаз-Антей" представил на "Иннопроме-2017" новые разработки своего научного центра
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АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
Источник: Сергей Бобылев/ТАСС
Центр был создан в 2016 году на базе Северо-Западного регионального центра концерна в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представил разработки нового центра аддитивных технологий на выставке "Иннопром-2017", сообщили во вторник в пресс-службе компании.
"На выставке "Иннопром-2017" в Екатеринбурге представлены первые результаты деятельности Научно-исследовательского технологического центра аддитивных технологий и материалов [НИТЦ АТиМ], созданного в октябре 2016 года на базе Северо-Западного регионального центра [СЗРЦ] концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.
По данным "Алмаз-Антея", разработки уже сегодня можно использовать в качестве усовершенствованных аналогов зарубежных технологий и материалов.
В выставочной экспозиции концерна представлены электролюминесцентные излучатели, применяемые в дисплеях, порошки алмаза, карбида кремния и нитрида бора для инструментальных твердых сплавов, модель промышленного робота-манипулятора ПРМ-50.
В концерне отметили, что практическую ориентированность деятельности НИТЦ АТиМ обеспечивает оборонно-промышленный технопарк СЗРЦ "Алмаз-Антея". Цель деятельности НИТЦ АТиМ - создание конкурентоспособной продукции нового поколения в высокотехнологичных отраслях промышленности.
Задачи НИТЦ АТиМ
В задачи НИТЦ АТиМ входит разработка перспективных материалов (полимерных, композитных, керамических и металлических порошков) для применения в аддитивных технологиях, разработка и изготовление технологического оборудования для их производства, создание опытных образцов и конструкторской документации ключевых элементов 3D-принтеров третьего поколения.
Также центр занимается разработкой научных основ технологии полимерных, керамических и металлических конструкционных материалов и изделий нового типа, базирующихся на аддитивных технологиях, для спецтехники, авиа-, судо- и автомобилестроения. Разработки центра позволят снизить вес изделий и улучшить их прочностные характеристики.
Также в НИТЦ АТиМ будут готовить специалистов мирового уровня в области аддитивных технологий.
В рамках производственного взаимодействия в деятельности НИТЦ АТиМ принимают участие сотрудники АО "ГОЗ Обуховский завод", АО "Завод радиотехнического оборудования", АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", АО "Завод "Навигатор", АО "Ордена Трудового Красного знамени Всероссийский научно- исследовательский институт радиоаппаратуры", АО "Российский институт радионавигации и времени".
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12.07.2017
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