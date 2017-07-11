Вертолет-беспилотник показали на ИННОПРОМе



Модель многоцелевого комплекса на базе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа VRT-300

Источник: Антон Тушин / Ростех Модель многоцелевого комплекса на базе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа VRT-300Источник: Антон Тушин / Ростех

Летные испытания и сертификация аппарата запланированы на ближайшие два года

Холдинг «Вертолеты России» принимает участие в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая проходит с 10 по 13 июля в Екатеринбурге. В рамках единой экспозиции Госкорпорации Ростех «Вертолеты России» представляют на выставке свои новейшие разработки.

В частности, на стенде холдинга представлена модель многоцелевого комплекса на базе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа VRT-300, разработанного в конструкторском бюро холдинга – «ВР-Технологии».

Как рассказали в пресс-службе «Вертолетов России», взлетная масса беспилотника составляет до 300 кг, он планируется к производству в двух версиях: Arctic Supervision с радаром бокового обзора для ледовой разведки и эксплуатации в условиях Арктики и Sky Supervision с увеличенной дальностью полета для дистанционного зондирования и мониторинга. На сегодняшний день комплекс находится на стадии наземных испытаний, его летные испытания и сертификация запланированы на 2018-2019 года.

Модель многоцелевого комплекса на базе беспилотного летательного аппарата вертолетного типа VRT-300 Источник: Антон Тушин / Ростех

Также участники и гости выставки могут ознакомиться с моделями вертолетов Ми-26Т2, «Ансат» и многоцелевого вертолета Ми-171А2 в офшорном исполнении, проект которого в настоящее время находится на этапе эскизного проектирования.

Ми-171А2 в офшорном исполнении предназначен для перевозок над водной поверхностью людей, грузов, осуществления поисковых и спасательных операций в условиях удаленных от берега площадок. От базовой модели офшорную версию отличает ударостойкая топливная система увеличенной емкости, возможность эвакуации пассажиров через иллюминаторы, а также наличие системы аварийного приводнения и аварийных плотов, которые активируются автоматически. Кроме того, офшорная модификация приспособлена для полетов в условиях длительного обледенения, например, в арктических широтах.

Кроме того, входящее в состав холдинга предприятие «Редуктор-ПМ» представляет на выставке модель испытательного стенда СТ-14, предназначенного для проведения испытаний редукторов вертолетов Ми-8/17 и Ми-24. Данный стенд был введен в эксплуатацию в мае 2017 года, его отличительной особенностью является универсальность – он позволяет проводить все виды испытаний главных редукторов трех типов: ВР-8А, ВР-14 и ВР-24.

«Вертолеты России» уделяют особое внимание промышленному форуму ИННОПРОМ, на этой площадке мы представляем наши новейшие разработки и налаживаем прямые контакты с ведущими производителями высокотехнологичного оборудования со всего мира. Специалисты холдинга примут активное участие в деловой программе выставки и проведут ряд переговоров с российскими и иностранными партнерами», – заявил замгендиректора «Вертолетов России» по производству и инновациям Андрей Шибитов, который возглавил делегацию холдинга на выставке.