Россия поставила в Азербайджан партию боеприпасов

Как сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, продолжается процесс поставки в Азербайджан современной военной техники, вооружения, боеприпасов и другого военно-технического имущества российского производства.

Доставленные в Азербайджан из России боеприпасы, - предположительно, реактивные снаряды для тяжелой реактивной огнеметной системы ТОС-1А. Баку, 10.07.2017 (с) министерство обороны Азербайджана

Согласно информации пресс-службы министерства обороны Азербайджана, очередная партия новейших боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.

Доставленные в Бакинский порт в большом количестве снаряды, ракеты и другое военное оборудование предназначены для точного и площадного поражения боевых средств, инженерных сооружений, живой силы и других объектов противника соответствующими ракетно-артиллерийскими системами.

Боеприпасы многократно увеличат боевые возможности дислоцированных на фронте войск

Доставленные в Азербайджан из России боеприпасы, - предположительно, реактивные снаряды для тяжелой реактивной огнеметной системы ТОС-1А. Баку, 10.07.2017 (с) министерство обороны Азербайджана

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