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Столтенберг заявил о необходимости политического диалога с Россией

12.07.2017 RNS 144 0
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Медведев и Столтенберг
Cентябрь 2010 года: Дмитрий Медведев и Йенс Столтенберг
Источник: trud.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость политического диалога с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

"Подход НАТО в отношении Москвы, в отношении России заключается в том, что мы называем "двусторонним подходом" — это, прежде всего, крепкая защита, коллективная защита, которая заслуживает доверия, но в то же время политический диалог. Потому что Россия — это наш сосед, и она никуда не исчезнет. И поэтому важно говорить с Россией, особенно в условиях, когда напряженность растет. Важно говорить на такие темы, как минские соглашения, Минские договоренности, их выполнение. Это то, что мы называем "политическим диалогом"", — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО пытается избежать опасных ситуаций.

"Но также обращаться к вопросам прозрачности и сокращения рисков. Есть значительная военная активность, учения, которые проводят вдоль наших границ. НАТО предупреждает: хочет избежать любых инцидентов, которые могут привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля и создаст опасные ситуации", — заявил генсек НАТО.
10.07.2017
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принадлежат RNS
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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO

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