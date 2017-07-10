Столтенберг заявил о необходимости политического диалога с Россией
|
|
Cентябрь 2010 года: Дмитрий Медведев и Йенс Столтенберг
Источник: trud.ru
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость политического диалога с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".
"Подход НАТО в отношении Москвы, в отношении России заключается в том, что мы называем "двусторонним подходом" — это, прежде всего, крепкая защита, коллективная защита, которая заслуживает доверия, но в то же время политический диалог. Потому что Россия — это наш сосед, и она никуда не исчезнет. И поэтому важно говорить с Россией, особенно в условиях, когда напряженность растет. Важно говорить на такие темы, как минские соглашения, Минские договоренности, их выполнение. Это то, что мы называем "политическим диалогом"", — сказал он.
Столтенберг добавил, что НАТО пытается избежать опасных ситуаций.
"Но также обращаться к вопросам прозрачности и сокращения рисков. Есть значительная военная активность, учения, которые проводят вдоль наших границ. НАТО предупреждает: хочет избежать любых инцидентов, которые могут привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля и создаст опасные ситуации", — заявил генсек НАТО.
|
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.07.2017 Между войной и альянсом
12.07.2017 Высокоточный блеф
12.07.2017 Источник: ВКС и ВМФ отслеживают учения Sea Breeze-2017 в Черном море
12.07.2017 Британский контракт. JLTV уводит "смертельную энергию" от кабины
12.07.2017 Сдерживание неопределенностью
12.07.2017 В круиз с авиагруппой
11.07.2017 Песков заявил, что членство Украины в НАТО не поспособствует безопасности в Европе
11.07.2017 Россия может оставить НАТО без своего постоянного представителя, заменив его на временного поверенного в делах - газета