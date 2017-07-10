Столтенберг заявил о необходимости политического диалога с Россией



Cентябрь 2010 года: Дмитрий Медведев и Йенс Столтенберг

Источник: trud.ru Cентябрь 2010 года: Дмитрий Медведев и Йенс СтолтенбергИсточник: trud.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул необходимость политического диалога с Россией. Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

"Подход НАТО в отношении Москвы, в отношении России заключается в том, что мы называем "двусторонним подходом" — это, прежде всего, крепкая защита, коллективная защита, которая заслуживает доверия, но в то же время политический диалог. Потому что Россия — это наш сосед, и она никуда не исчезнет. И поэтому важно говорить с Россией, особенно в условиях, когда напряженность растет. Важно говорить на такие темы, как минские соглашения, Минские договоренности, их выполнение. Это то, что мы называем "политическим диалогом"", — сказал он.

Столтенберг добавил, что НАТО пытается избежать опасных ситуаций.

"Но также обращаться к вопросам прозрачности и сокращения рисков. Есть значительная военная активность, учения, которые проводят вдоль наших границ. НАТО предупреждает: хочет избежать любых инцидентов, которые могут привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля и создаст опасные ситуации", — заявил генсек НАТО.