Система ПРО США сбила запущенную с самолета баллистическую ракету



Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.

Источник: strategypage.com Запуск первого из двух перехватчиков противоракетного подвижного комплекса наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности (Terminal High Altitude Area Defense, THAAD) во время успешных испытаний.Источник: strategypage.com

Агентство по противоракетной обороне США (Missile Defense Agency, MDA) успешно провело испытания системы ПРО театра военных действий THAAD. Комплекс, расположенный на острове Кадьяк у южного побережья Аляски, уничтожил баллистическую мишень, запущенную с военно-транспортного самолета C-17 Globemaster, находившегося севернее Гавайских островов. Сообщение об успешном испытании размещено на сайте агентства (прямой доступ из России заблокирован).

Испытания, получившие индекс FTT-18 (Flight Test THAAD-18), проводились с использованием инфраструктуры космодрома Кадьяк боевым расчетом 11-й бригады зенитной артиллерии Армии США (Форт-Блисс, штат Техас). Помимо специалистов агентства по ПРО, персонала космодрома и армейского расчета, в испытаниях были задействованы части и подразделения объединенного командования сил ПРО, ВВС США, Национальной гвардии, эксперты управления исследований и испытаний Минобороны и командования исследований и испытаний Армии США.

Мишень, имитирующая баллистическую ракету средней дальности, была запущена с самолета C-17 Globemaster III, находившегося над Тихим океаном к северу от Гавайских островов. Зенитный ракетный комплекс, размещенный на Кадьяке, идентифицировал цель, взял ее на сопровождение и обстрелял.

"Испытания подтвердили возможности THAAD перехватывать и уничтожать баллистические цели. THAAD защищает наших граждан, вооруженные силы и союзников от реальной и возрастающей угрозы", — заявил директор MDA генерал-лейтенант Сэм Гривз.

В сообщении отмечается, что в ходе перехвата использовались стандартные сценарии боевых действий, при этом расчет не был предупрежден о точном времени пуска ракеты.

THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора. В настоящее время США разворачивают эту систему на территории Южной Кореи.