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В Сеуле сомневаются, что Пхеньян располагает всеми необходимыми технологиями для создания межконтинентальных баллистических ракет

12.07.2017 Интерфакс-АВН 203 0
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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын
Источник: AP Photo/ Korean Central News Agency

Гонконг. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Южнокорейская разведка высказала сомнения, что КНДР располагает технологией защиты боеголовки при пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) при их повторном входе в атмосферу, сообщили СМИ Южной Кореи, ссылаясь на заявление члена парламентского комитета по разведке.

По его словам, разведка пришла к выводу, что КНДР в начале июля запустила модифицированный вариант баллистической ракеты средней дальности KN-17, испытания которой уже были проведены в мае текущего года.

Российские эксперты также квалифицировали ракету как баллистическую среднего радиуса действия, что было объявлено Россией в СБ ООН.

Законодатель также сообщил, что пока разведывательные структуры страны не фиксируют какой-либо активной деятельности на ядерном полигоне КНДР Пунгери, которые свидетельствовали бы о подготовке к новому ядерному испытанию. О наличии такой подготовки ранее предупреждали американские эксперты, которые сделали такие выводы на основе анализа полученных с разведывательных спутников фотографий.

Северная Корея в начале июля осуществила очередной пуск баллистической ракеты, которую в Пхеньяне и Вашингтоне назвали межконтинентальной. При этом КНДР декларировала, что она способна нести ядерный заряд.
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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