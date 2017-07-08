Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Израильские машины поедут без водителей

12.07.2017 Warspot 207 0
0
Понравилась новость?
 0

В ближайшее время ЦАХАЛ может вооружиться дистанционно управляемыми автомобилями. Вчера, 7 июля, пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о том, что в войсках появился первый прототип автомобиля Humvee, которому не требуется водитель.

Систему дистанционного управления для армейского внедорожника разработала компания Israel Aerospace Industries (IAI). Машиной, а также ее боевым модулем управляет оператор, который видит окружающую обстановку на мониторах и может находиться на расстоянии до 3 км от транспортного средства (в дальнейшем дистанцию планируют увеличить). В военном ведомстве указывают, что такие машины могут использоваться в "горячих точках" без риска для солдат.

Беспилотный Humvee. Источник: idf.il

По словам израильских военных, первые тестирования прошли успешно, и осенью состоятся расширенные испытания дистанционно управляемых машин. Помимо Humvee, аналогичными системами удаленного управления планируется оснастить армейские грузовики и легкие внедорожники (багги). Представители израильского военного ведомства заявляют о том, что если системы хорошо себя зарекомендуют, то в ближайшее время обеспечение войск в "горячих точках", а также эвакуация раненых будут осуществляться с помощью дистанционно управляемых автомобилей.

Система дистанционного управления Humvee. Источник: idf.il

Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, HMMWV – высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство) был разработан американской компанией AM General в 70-е годы. Машина проектировалась для участия в конкурсе Минобороны США на новый военный внедорожник, была официально принята на вооружение американской армии в 1984 году, а с 1985 года производится серийно и поставляется за рубеж.
08.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
HMMWV
Компании
AM General
IAI
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 19:22
  • 6
Почему в армию возвращается совок
  • 12.07 18:37
  • 91
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 12.07 18:30
  • 1
В Австрии "Тайфун", на Тайване - "Мираж-2000"
  • 12.07 18:22
  • 10
Первая МБР многополярного мира
  • 12.07 17:59
  • 1
"Мы стремимся делать самолеты, которые не требуют капитального ремонта"
  • 12.07 17:03
  • 18
Испытания новейшей торпеды «Футляр» планируется завершить в 2017 году
  • 12.07 15:31
  • 12
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 12.07 14:46
  • 1
НАТО трясло от страха: первый атомный танк России
  • 12.07 14:45
  • 1
Бизнесмены Литвы помешали НАТО защитить Сувалкский коридор
  • 12.07 13:59
  • 16077
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 13:55
  • 1
Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
  • 12.07 13:37
  • 4
Киллекторное судно ТОФ доставило оборудование на о.Матуа
  • 12.07 13:15
  • 1
В Бангладеш разбился Як-130
  • 12.07 12:54
  • 32
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 12.07 11:58
  • 14
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
другие обсуждаемые темы