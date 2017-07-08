Израильские машины поедут без водителей

В ближайшее время ЦАХАЛ может вооружиться дистанционно управляемыми автомобилями. Вчера, 7 июля, пресс-служба Минобороны Израиля сообщила о том, что в войсках появился первый прототип автомобиля Humvee, которому не требуется водитель.

Систему дистанционного управления для армейского внедорожника разработала компания Israel Aerospace Industries (IAI). Машиной, а также ее боевым модулем управляет оператор, который видит окружающую обстановку на мониторах и может находиться на расстоянии до 3 км от транспортного средства (в дальнейшем дистанцию планируют увеличить). В военном ведомстве указывают, что такие машины могут использоваться в "горячих точках" без риска для солдат.

Беспилотный Humvee. Источник: idf.il

По словам израильских военных, первые тестирования прошли успешно, и осенью состоятся расширенные испытания дистанционно управляемых машин. Помимо Humvee, аналогичными системами удаленного управления планируется оснастить армейские грузовики и легкие внедорожники (багги). Представители израильского военного ведомства заявляют о том, что если системы хорошо себя зарекомендуют, то в ближайшее время обеспечение войск в "горячих точках", а также эвакуация раненых будут осуществляться с помощью дистанционно управляемых автомобилей.

Система дистанционного управления Humvee. Источник: idf.il

Humvee (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, HMMWV – высокомобильное многоцелевое колесное транспортное средство) был разработан американской компанией AM General в 70-е годы. Машина проектировалась для участия в конкурсе Минобороны США на новый военный внедорожник, была официально принята на вооружение американской армии в 1984 году, а с 1985 года производится серийно и поставляется за рубеж.