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Лавров назвал возмутительной ситуацию с российской дипсобственностью в США

12.07.2017 РИА Новости 238 0
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Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на министерской встрече ОБСЕ в австрийском Мауэрбахе. 11 июля 2017
Источник: © AFP 2017 / Vladimir Simicek

ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Москва считает возмутительным, что США до сих пор не решили ситуацию с российской дипломатической собственностью в Соединенных Штатах, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ситуация возмутительная. Я считаю, что это для такой великой страны, как США, поборника международного права - это просто стыдно оставлять ситуацию в таком подвешенном состоянии", - сказал Лавров журналистам.

Он отметил, что в Москве "понимают русофобскую заряженность конгресса" в связи с этим вопросом. Министр напомнил, что решение принималось администрацией президента США Барака Обамы.

"Это были уже, употреблю слово, судороги пятой администрации, она хотела максимально отравить российско-американские отношения", - сказал Лавров.

В конце декабря администрация Обамы приняла пакет антироссийских санкций из-за предполагаемого "вмешательства в выборы" и давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне. Объекты являются дипломатической собственностью России.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на осведомленный источник в МИД РФ сообщила, что Москва планирует выслать около тридцати американских дипломатов и арестовать несколько объектов собственности США в России. По сведениям собеседника газеты, зеркальные меры могут коснуться "дачи" в Серебряном бору и складского помещения в Москве. К этому российскую сторону подтолкнуло нежелание США разрешить вопрос с арестованной собственностью.

По словам Сергея Лаврова, ответные меры уже прорабатываются, но МИД не считает нужным комментировать это в публичном пространстве.
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Барак Обама
Лавров Сергей

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