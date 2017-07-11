Между войной и альянсом



Вертолет Ми-24В ВВС Македонии

Источник: www.militaryparitet.com Вертолет Ми-24В ВВС МакедонииИсточник: www.militaryparitet.com

Республикам бывшей Югославии приходится защищаться в первую очередь от самих себя

Бывшая Югославия остается единственной страной за пределами бывшего СССР, где НАТО может изыскать новых членов. Перспективы приема в альянс Сербии не вполне ясны, а власти Македонии, Боснии и Герцеговины очень туда хотят.

“Вступление Македонии в НАТО блокирует Греция, которой не нравится название соседней страны”

Босния и Герцеговина как независимое государство представляет собой искусственное образование, сохранение которого в прежних границах было необходимо Западу в чисто политических целях. В 90-е годы республика пережила тяжелую гражданскую войну, в которой бошняки (сербы по национальности, но мусульмане по вере) и хорваты воевали против сербов, при этом, однако, бошняков и хорватов объединяла лишь общность противника и ничего более. Регионы БиГ с преобладающим хорватским и сербским населением традиционно стремились присоединиться к Хорватии и Сербии соответственно, но политики Запада не позволили.

Хотя гражданская война прекратилась в 1995-м, до 2004 года каждая из общин БиГ имела собственную армию. Лишь к 2006-му их интегрировали в единые вооруженные силы. Армия БиГ вооружена техникой бывшей ЮНА, западным, китайским и советским оружием, полученным после распада Югославии, в основном из арабских стран. Современной техники у боснийской армии нет. Зато у экспертов есть значительные сомнения в том, что три бывшие этнические армии реально интегрировались в одну.

Сухопутные войска являются единственным видом ВС БиГ. Их основу составляют три пехотные бригады: 4-я (Чаплина), 5-я (Тузла), 6-я (Баня-Лука). В каждую входит по мусульманскому, сербскому, хорватскому батальону. Имеется также бригада обеспечения (Сараево).

В танковом парке 36 французских AMX-30, 45 американских M60A1/A3, 71 M-84 (югославский вариант Т-72), до 6 советских T-34 и до 162 T-54/T-55. Кроме М-84, все машины сильно устарели. На вооружении 13 БРМ (1 советская БРДМ-1 и 2 БРДМ-2, 10 французских AML-60/90), 137 БМП (25 французских AMX-10P, 112 югославских M-80), около 200 БТР (79 американских М113А2, 18 югославских M-60P, 8 выпущенных в Мариборе BOV-M, 39 BOV-VP, 2 советских БТР-50ПК, 3 БТР-70, 4 БТР-60, 10 китайских Туре 92). Артиллерийский парк включает 24 советских САУ 2С1, до 600 буксируемых орудий (36 югославских M-56, 124 американских M101, до 220 советских Д-30, 61 M-46, 13 Д-20, 17 югославских M-84, 3 американских M-59, 126 M114), около 250 минометов, около 150 РСЗО (20 китайских Type 6, 36 румынских APRA-40, 5 советских БМ-21, до 49 югославских M-63, до 34 M-77 и M-91, до 5 M-87). Насчитывается около 700 ПТРК (557 советских "Малютка", из них 49 самоходных: 17 на БРДМ и 32 на BOV-1, 76 "Фагот", 5 французских "Милан", 51 китайский HJ-8, в том числе 11 на БТР Туре 92, и 155 советских ПТО MT-12 и T-12. Наземная ПВО включает до 6 дивизионов (20–22 ПУ) советского ЗРК "Квадрат", 6 ЗРК "Стрела-1", несколько десятков ПЗРК "Стрела-3" и 20 "Игла-1", около 150 ЗСУ (39 югославских BOV-3, 96 чехословацких M-53-59, 7 советских ЗСУ-57-2), порядка 500 зенитных орудий (32 югославских M-55A2, 4 M38, 293 M55 A3/A4, 138 M75, 29 советских ЗУ-23-2, 33 M-53, 7 китайских Type 55 , 31 шведская L60, 16 L70, 2 M-12).

ВВС у БиГ нет, их заменяет бригада ВВС и ПВО (Баня-Лука). В ней около 30 многоцелевых и транспортных вертолетов – 7 американских UH-1Н (еще 6 на хранении), 3 югославских (выпущенных по французской лицензии) SA-341H и 8 SA-342L, 5–6 советских Ми-8 (плюс 2 на хранении), 1 Ми-17. Кроме того, на хранении техника бывших ВВС Республики Сербской – до 24 штурмовиков (14 J-21, 9 J-22, 1 G-4), 2 поршневых учебных самолета UTVA-75, до 7 Ми-8.

На территории страны находятся контингенты ООН и НАТО, выполняющие функции миротворцев.

Македония в отличие от Словении, Хорватии и БиГ в начале 90-х спокойно вышла из Югославии, при этом ей досталась незначительная часть военной техники ЮНА. Тем не менее в начале 2000-х годов страна все же пережила гражданскую войну, в которой местные албанцы пытались повторить косовский сценарий. При активном посредничестве НАТО ситуацию заморозили, что не гарантирует от обострения конфликта в будущем. Власти давно пытаются провести республику в НАТО, но вступление в альянс блокируют Афины, которым не нравится название этого государства (поскольку Македонией также именуется одна из греческих провинций).

Республика не имеет собственного ВПК, в ее ВС мало боевой техники, при этом почти вся она сильно устарела. Флота нет из-за отсутствия выхода к морю, а авиация очень слаба. ВС Македонии не делятся на виды. В составе – четыре бригады: 1-я мотопехотная, 3-я пехотная (резервная), авиационная (заменяет ВВС), транспортного обеспечения) и полк ССО.

На вооружении 31 советский танк Т-72А, 11 БМП-2, 60 БТР-70, 34 БТР-80, 11 МТЛБ, 84 немецких БТР ТМ-170. Кроме того, на хранении 92 старых советских Т-55, 10 БРДМ-2 и 99 БТР (еще 31 ТМ-170, столько же советских 60П, 9 легких греческих "Леонидас", 28 американских М113А). В артиллерии имеется 199 буксируемых орудий (55 югославских горных М48, 36 американских М101А1, 108 советских М-30), 39 советских минометов М-43 и 22 югославских UBM-52, 18 РСЗО (12 югославских М-63 "Пламен", 6 советских БМ-21). Имеется 12 французских ПТРК "Милан". Наземная ПВО включает советские ЗРК "Стрела-10" (4–8 единиц) ПЗРК "Стрела-2" (200) и "Игла-1" (5), а также 36 шведских зенитных орудий L20.

Боевыми самолетами ВС Македонии числятся 4 штурмовика Су-25 (в том числе 1 Су-25УБ), они находятся на хранении, как и 1 транспортный Ан-2. В строю 6 чешских учебных самолетов (5 Z-242 и 1 Z-143L), 2 боевых Ми-24В (еще 7–8 и до 2 Ми-24К на хранении), 17 многоцелевых и транспортных вертолетов (1 американский UH-1H и еще 1 на хранении, 5 "Белл-206", 1 "Белл-212" и 1 "Белл-412", 4 российских Ми-8 и 5 Ми-17).

Иностранных войск на территории страны нет.

Крайне незначительный боевой потенциал армии Македонии не обеспечивает стране ни внешней, ни внутренней безопасности. При этом возможны конфликты по всему периметру границ, тем более не исключается возобновление гражданской войны между славянами и албанцами. И в БиГ вполне вероятно развитие ситуации по аналогичному сценарию. А НАТО на этот раз спасителем уже не станет.

Александр Храмчихин, заместитель директора Института политического и военного анализа

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 26 (690) за 12 июля 2017 года