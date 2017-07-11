В Росгвардии назвали количество оружия на руках у россиян



Спортивный карабин «Сайга-МК-107»

Источник: Ростех Спортивный карабин «Сайга-МК-107»Источник: Ростех

Около 4,3 миллиона граждан России владеют оружием на законных основаниях, всего на руках у россиян находится более 6,6 миллиона единиц оружия. Об этом, как передает корреспондент "Ленты.ру", заявил на брифинге начальник Главного управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Леонид Веденов.

Помимо этого, по словам Веденова, в стране насчитывается 22,9 тысячи частных охранных предприятий, из них 5,8 тысячи используют 81 тысячу единиц служебного оружия.

По сведениям МВД, в 2015 году с использованием зарегистрированного оружия в России было совершено 594 преступления (всего, включая совершенные с применением нелегального оружия, — 6900). Летом 2016 года в Росгвардии заявили, что этот показатель на четверть выше уровня 2014 года.

За первые девять месяцев 2016 года в России было совершено 2440 преступлений с применением оружия, из них 391 — с использованием зарегистрированного.