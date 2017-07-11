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Эстония намерена закупить новое стрелковое оружие для силовых структур

12.07.2017 ЦАМТО 170 0
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IWI Galil (c) Hans-Toomas Saarest
Военнослужащий пехотного батальона Выру 1-й пехотной бригады эстонской армии с 5,56-мм автоматической винтовкой IWI Galil (c) Hans-Toomas Saarest
Источник: bmpd

ЦАМТО, 11 июля. Эстонский национальный Центр оборонных инвестиций 3 июля объявил о начале тендера на поставку автоматического стрелкового оружия калибра 7,62-мм и 5,56-мм, а также необходимого дополнительного оборудование для оснащения 1-й и 2-й пехотных бригад.

Стоимость закупки оценивается в 75 млн. евро (85 млн. долл.). Конкурс также будет включать покупку автоматов для министерства юстиции, полиции и пограничной охраны, которым также требуется новое оружие. Согласно планам, в период 2018-2021 гг. будет приобретено 11000 автоматов. Ожидается, что до 2024 года в рамках опционов будут приобретены еще 18000 единиц вооружения.

Данный тендер является одной из самых крупных однократных оборонных закупок Эстонии, наряду с приобретением южнокорейских 155-мм самоходных гаубиц K9 "Тандер" и боеприпасов для них.

Заинтересованные компании должны представить свои заявки к 8 августа. После отбора Центром оборонных инвестиций претендентов на участие в конкурсе, им будут направлены запросы о предложениях.

Учитывая достаточно короткий срок для подачи предложений, можно сделать вывод о намерении Эстонии реализовать закупку в короткий срок. Приобретение однотипных вооружений для всех силовых структур позволит снизить стоимость покупки, обеспечит унификацию и сократит расходы на обучение личного состава и ремонт.
11.07.2017
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Страны
Эстония
Южная Корея

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