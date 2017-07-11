Корпорация УВЗ представила бронированный бульдозер на "ИННОПРОМЕ"



Бульдозер Б10М2.5000СЗ-Е1Н с усиленной защитой кабины и узлов трактора

Источник: www.vestnik-rm.ru Бульдозер Б10М2.5000СЗ-Е1Н с усиленной защитой кабины и узлов трактораИсточник: www.vestnik-rm.ru

ЦАМТО, 11 июля. Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" стала участником VIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2017". Первым со стендами участников форума познакомился президент России Владимир Путин.

Корпорация УВЗ, которая входит в Госкорпорацию Ростех, представила уникальное изделие – бронированный бульдозер Б10М2-С производства ООО "ЧТЗ-УРАЛТРАК". Машина разработана в рамках программы по диверсификации производства, которая предполагает увеличение доли гражданской продукции.

Бульдозер Б10М2-С – прекрасный пример продукции двойного назначения. Он одет в броню и готов к использованию и в "горячих точках", и в мирной жизни. Машина может применяться для выполнения широкого комплекса бульдозерно-рыхлительных работ на грунтах I-IV категорий, в том числе на мерзлых и скальных грунтах. Бульдозер способен выполнять инженерные работы, расчищать завалы, возводить защитные сооружения, участвовать в восстановлении разрушенных строений, нормализуя тем самым обстановку и осуществляя переход к мирной жизни. Бронирование не уменьшает его производительности, не снижает рабочих характеристик.

В отличие от зарубежных аналогов капотная часть Б10М2-С защищена от попадания пуль и осколков мин, поэтому оператор машины способен трудиться даже в зоне боевых действий. Специальная броня защищает его и внутреннее оборудование кабины от пуль калибра 7,62-мм снайперской винтовки СВД. Элементы бронирования моторной установки обеспечивают локальную защиту размещенных за ними узлов и оборудования от пули 7,62-мм автомата АКМ.

При этом по требованию заказчика возможно повышать уровень защищенности бульдозера, менять колпак кабины, капот, устанавливать дополнительную защиту на ряд узлов, усиливать подвеску (амортизаторы) кабины. Возможна установка на трактор спецкомплекта бронезащиты в местах эксплуатации.

Стенд УВЗ посетили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, депутат Государственной Думы Алексей Балыбердин, глава Нижнего Тагил Сергей Носов, делегации Конго, Беларуси, другие высокопоставленные гости и участники выставки.

Денис Мантуров обратил внимание, что в рамках форума каждое предприятие старается продемонстрировать свои технологии, свои решения таким образом, чтобы продвинуть себя, привлечь партнеров и развить новые проекты. Среди наиболее понравившихся и интересных он отметил экспозицию корпорации "Уралвагонзавод", где "представлена высокотехнологичная гражданская тематика, которая заинтересовывает иностранцев".

Первый день работы "ИННОПРОМА" для делегации УВЗ ознаменовался насыщенной переговорной программой, которая касалась перспектив сотрудничества в области производства и поставок железнодорожной и дорожно-строительной техники.

Представители УВЗ стали также активными участниками деловых мероприятий форума, в том числе панельной сессии на тему "Промышленный туризм как механизм диверсификации экономики регионов. Лучшие региональные и международные практики". Мероприятие прошло на стенде правительства Свердловской области, организатором выступили Федеральное агентство по туризму, Министерство инвестиций и развития Свердловской области и комитет по индустрии гостеприимства Общероссийской общественной организации "Делова Россия". В числе спикеров выступили заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Роман Скорый, заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Александр Породнов и другие. Среди участников сессии был также депутат Госдумы Алексей Балыбердин. Наряду с основными вопросами в рамках дискуссии прошло обсуждение возможности участия корпорации УВЗ в реализации программ промышленного туризма.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "НПК "Уралвагонзавод".