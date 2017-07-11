"Росэлектроника" представила новую линейку разведывательных БЛА
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БЛА "Дозор-50" разработки ЗАО "Р.Е.Т. Кронштадт"
ЦАМТО, 11 июля. Новую линейку разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), предназначенных для мониторинга теплового состояния объектов, представил холдинг "Росэлектроника", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
"В рамках международной выставки "Иннопром-2017" объединенный холдинг "Росэлектроника" впервые представил новую линейку разведывательных беспилотников … Все беспилотники оснащены миниатюрными тепловизорами, а также фото- и видео аппаратурой с возможностью передачи мультимедиа в формате HD", – говорится в сообщении пресс-службы.
БЛА, предназначенные для разведки на открытой местности, в городской среде, а также внутри зданий, можно использовать не только для мониторинга предприятий. Аппараты могут применяться при спасательных операциях, например для "выявления очагов горения, анализа обстановки и поиска путей эвакуации".
Среди представленных беспилотников – микро-БЛА "Оса" и "Дозор", а также малый БЛА вертолетного типа "Наблюдение", передает "РИА Новости".
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11.07.2017
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