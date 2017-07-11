"Росэлектроника" представила новую линейку разведывательных БЛА



БЛА "Дозор-50" разработки ЗАО "Р.Е.Т. Кронштадт" БЛА "Дозор-50" разработки ЗАО "Р.Е.Т. Кронштадт"

ЦАМТО, 11 июля. Новую линейку разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БЛА), предназначенных для мониторинга теплового состояния объектов, представил холдинг "Росэлектроника", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В рамках международной выставки "Иннопром-2017" объединенный холдинг "Росэлектроника" впервые представил новую линейку разведывательных беспилотников … Все беспилотники оснащены миниатюрными тепловизорами, а также фото- и видео аппаратурой с возможностью передачи мультимедиа в формате HD", – говорится в сообщении пресс-службы.

БЛА, предназначенные для разведки на открытой местности, в городской среде, а также внутри зданий, можно использовать не только для мониторинга предприятий. Аппараты могут применяться при спасательных операциях, например для "выявления очагов горения, анализа обстановки и поиска путей эвакуации".

Среди представленных беспилотников – микро-БЛА "Оса" и "Дозор", а также малый БЛА вертолетного типа "Наблюдение", передает "РИА Новости".