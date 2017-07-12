Почему в армию возвращается совок



Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской области

Источник: © РИА Новости, Стрингер Военнослужащие вооруженных сил Украины во время военных учений на Яворовском полигоне во Львовской областиИсточник: © РИА Новости, Стрингер

Очень часто все слышат слова - "совок возвращается в армию", или "возвращается советская армия". И звучат эти слова все чаще и чаще. И говорят об этом уже не только солдаты. Слышал я эти слова и в генеральном штабе. И от полковников, и от генералов. И кстати, от обоих генералов армии тоже слышал. И Муженко и Полторак это замечают.

И этому ни грамма не радуются. Пытаются найти способы в масштабах армии, как это предотвратить. А армия - это овердо***уя самых разных людей. Как минимум пока. Пока нет у нас конкурса на каждую вакансию. Но при совдеповском подходе такого никогда не будет. Вот и имеем проблему. Замкнутый круг. Но давайте разбираться потихоньку.

Для меня, уже давно, ответ на "почему возвращается совок в армию", лежит на поверхности. Но нет понимания, какими механизмами можно разорвать этот замкнутый круг.

Вообще, всё, кроме способа привлечения людей на службу в армии, осталось от совка. Вот есть контракт, и все. На этом контрактная армия закончилась. Все отчеты, все оценки эффективности, все взаимоотношения остались старыми.

Чем отличалась старая армия - насильно сгоняли кучу людей в ограниченное пространство. Людей за людей не считали, потому что думать не надо, скажут что делать. Самая большая проблемы была - занять людей, чтобы х***й не страдали, чтобы не было ЧП. Увечий, травм, смертей, пьянки. Именно на этом была построена система - система ограничений и ограждений. Каждый шаг зарегулирован, чтобы не дать ни думать, ни сделать, а самое главное, чтобы не допустить ЧП.

Но сейчас армия контрактная. А отношение к солдату все то же. Как в РККА. Солдат, по-прежнему, не самостоятельная фигура. Ему запрещают думать и делать, за него думают командиры, и ему придумывают ограничения.

Но! Он уже такой же профессиональный военный, как и командир. Он должен принимать решения и нести ответственность.

Иначе мы опять возвращаемся к РККА. В генеральном штабе прекрасно понимают, что невозможно добиться качества, не увеличив количество свобод. Нет таких денег, чтобы свободный человек стремился стать на три года бесправной скотиной. Особенно умный. Особенно специалист.

Нормированный рабочий день, выходные и право распоряжаться своим свободным временем. Это тот минимум, который даст возможность людям хотеть служить. Это знают в ГШ. И через это прошла армия США. Человек имеет право после наряда, после своего рабочего дня, выйти в город или поселок в гражданской одежде. И кстати, это уже работает в "Азове".

Днем на полигоне, вечером в кафе в шортах, ночью в казарме. Утром опять на полигон, отдохнувший и мотивированный.

Если солдат пошел после работы за территорию и напился, его нужно выгонять. Если солдат идиот, он рано или поздно убьется. Это не вина сержанта, что солдат идиот. Это вина военкомата, что взяли идиота. Это вина учебки, что не отфильтровала. Но это не вина взводного или ротного. Каждый солдат-контрактник должен нести ответственность за себя и за свои поступки. Да, в учебках нужно на уровне рефлексов прививать правила. Но отвечать должен солдат.

По идее, это и сейчас возможно. Взял комбриг и отпустил в увольнение с полигона бойца. Но проблема - вся ответственность лежит на нем. На комбриге. Потому что это не обычная практика, а из ряда вон выходящее явление.

По этим же правилам. А если набухается боец и залетит, то будут проблемы у комбрига. А если ещё боец в ФБ аккаунт имеет, да еще и доброволец, то комбриг ещё и наказать не сможет. Потому что журналист напишет, как патриотов гнобят. Вот крутится офицер, вот и петляет между каплями дождя. И из всех зол выбирает меньшее. Потому что по закону права на отдых кроме отпуска у бойца нет.

А знаете, что самое страшное? Самое страшное, что совок в армию возвращают не генералы. Совок в армию возвращают боевые офицеры, которые прошли войну и выросли за годы войны на две-три и больше посад.

И делают они это не со злым умыслом. Просто не умеют по-другому. Воевать по-новому умеют. А вот управлять подчиненными вне войны не умеют. Потому что учили их по правилам РККА, и примеры у них перед глазами были от РККА. И старшие товарищи, которые ими командовали, тоже все делали как в РККА. И требуют по нормам и правилам РККА. И отчётность, как в РККА. Вот и получается фигня.

Командир роты, батальона, бригады - воюет и отлично взаимодействует с солдатами и младшими командирами в условиях войны.

Но как только война кончается - перемирие, ротация - так и все. Заканчивается взаимодействие военное и начинается взаимодействие по правилам РККА. Потому что других нет. Совсем нет. Потому что на все случаи жизни написано, что и как должен делать офицер и солдат, но это уже не подходит. Потому что в написанном солдат - не свободный гражданин, профессиональный военный солдат-контрактник, а безмолвное быдло, призванное на срочку в РККА. Все. Тупик. Не получается по старым правилам коммуницировать и сотрудничать. А новых нет. От така х***я малята.

Я не знаю, что с этим можно сделать. Но делать что-то нужно. Еще вчера. Иначе мы просрем все достижения, полученные за годы войны. И сожрут армию не люди. А правила и инструкции советского времени. Потому что любое отступление от инструкций и должностных обязанностей, в них описанных - это криминал и статья. А все эти инструкции написаны не для контрактной армии.

Сколько боевых офицеров уже срезалось на том, что не смогли перестроиться на правила паперовой армии. Вот это оно и есть. Единственный способ - это уже вчера переписывать все под армию нового типа. Где солдат-контрактник отвечает сам за себя и за свои поступки. А наблюдать за этим должны сержанты. Такие же профессиональные военные, как и офицеры. Как и солдаты. Только больше знаний, опыта и ответственности. Потому что солдат такой же наемный работник, как парикмахер, как и повар. Оружие в руках? Так это просто его орудие производства. Которое он обязан знать, холить, лелеять. Как ножницы у парикмахера или ножи у повара. Если он лентяй или идиот, его просто нужно выгнать. И все. Нужно доверять солдату. Он профессионал. Такой же профессиональный военный, как и ты, товарищ майор/полковник/генерал.

Роман Доник