Ирак объявил о "великой победе" над ИГ (Le Monde, Франция)



Дым после авиаудара в Мосуле

Источник: © AFP 2017, Aris Messinis Дым после авиаудара в МосулеИсточник: © AFP 2017, Aris Messinis

Битва, начатая 9 месяцев назад за возвращение города на севере Ирака, еще не закончена

Премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади (Haïder Al-Abadi) объявил о победе армии в "освобожденном" Мосуле, после почти девятимесячного противостояния ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории РФ - прим. ред). Господин Абади "прибыл в освобожденный Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой", говорится в коммюнике, опубликованном канцелярией премьер-министра.

"В городе остается еще один или два очага сопротивления джихадистов", говорится в коммюнике. "Победа неизбежна, последние джихадисты окружены (…) это вопрос времени, прежде чем объявить о великой победе нашего народа", добавил Абади.

Бои, однако, еще не завершены в городе на севере Ирака, где стрельба и авиаудары были еще слышны во время заявления премьер-министра. По данным специального корреспондента Monde в Мосуле Эллен Саллон (Hélène Sallon) "ожесточенные бои" продолжались в воскресенье днем.

Умеренные поздравления

Франция, которая участвует в международной коалиции, приветствовала возвращение города. "Мосул освобожден от ИГ: Франции выражает признательность всем, кто внес свой вклад в эту победу", написал президент Франции Эммануэль Макрон в Твиттере.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон (Michael Fallon) поздравил Багдад, но заявил что "еще много предстоит сделать" в регионе, чтобы победить джихадистов.

Подполковник Салам Джасим Хусейн (Salam Jassem Hussein), чей батальон в настоящее время участвует в последних столкновениях, считает, что у ИГ осталось примерно 700 боевиков, способных обороняться.

Наступление, начатое в октябре 2016

Возвращение Мосула, который был захвачен боевиками ИГ в июне 2014 года, состоялось благодаря наступательной операции, начатой 17 октября иракскими военными при поддержке международной коалиции во главе с США.

В январе иракские войска уже захватили восточную часть города, расположенную на левом берегу Тигра и атаковали боевиков с запада в феврале. Затем бои усилились, по мере того как боевики были зажаты в кольцо в старом городе, узком и густонаселенном пространстве.

В воскресенье утром элитные части иракской армии достигли правого берега Тигра, где последние опорные пункты боевиков были на грани падения.

"Иракские войска водрузили флаг Ирака на правом берегу Тигра в старом городе", объявила Irakia News. После взятия мятежного сектора иракские войска продвигались дальше.

Великая "победа" Багдада

Мосул имел огромное символическое значение для ИГ: глава ИГ Абу Бакр аль-Багдади (Abou Bakr Al-Baghdad) единственный раз выступил на публике именно в этом городе, в июле 2014 года, и провозгласил "халифат" на обширных территориях завоеванных боевиками в Ираке и Сирии. С тех пор город стал основным бастионом ИГ в Ираке.

Возвращение Мосула - самая важная победа Багдада над джихадистами с 2014 года, но она не означает окончания войны с ИГ, которое все еще контролирует некоторые районы в Ираке, в частности, города Таль Афар и Хавийя в провинции Аль-Анбар, и город Дейр-эз-Зор, расположенный на северо-востоке Сирии в долине Евфрата.

ИГ терпит неудачи с 2015 года и его главный форпост на севере Сирии, город Ракка, почти отбит силами демократической Сирии при поддержке Вашингтона.

В Мосуле, после почти девяти месяцев столкновений остались разрушенными целые кварталы, погибли тысячи мирных жителей и были перемещены около миллиона человек. Гражданские лица, захваченные в городе, жили в "жутких", условиях и страдали от нехватки всех возможных жизненно важных вещей, бомбардировок и ожесточенных боев. По данным ООН, мирных жителей использовали в качестве живого щита.