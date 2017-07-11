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Премьер Болгарии упомянул "МиГ"

12.07.2017 Военный паритет 263 0
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Бойко Борисов
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Источник: Novinite.com

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в беседе с журналистами в здании парламента заявил, что ведутся переговоры с тремя странами по закупке истребителей, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Novinite (7 июля).

Нужно покупать новые самолеты, а не подержанные, заявил он. Борисов отметил, что новые самолеты производят компании, занимающиеся сборкой F-16, Eurofighter, Gripen и "МиГ" (MiG).

Премьер добавил, что правительство не будет форсировать переговоры, так как эта сделка требует очень больших расходов и спешка здесь неуместна. Особое внимание будет уделяться схемам оплаты и стоимости самолетов, предлагаемых потенциальными поставщиками. Ответственным за переговоры назначен министр обороны.

ВП. Премьер упомянул три страны, но озвучил четыре типа самолетов. Лишний какой?
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
Компании
Минoбороны РФ

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