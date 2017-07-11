Премьер Болгарии упомянул "МиГ"



Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов

Источник: Novinite.com Премьер-министр Болгарии Бойко БорисовИсточник: Novinite.com

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в беседе с журналистами в здании парламента заявил, что ведутся переговоры с тремя странами по закупке истребителей, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Novinite (7 июля).

Нужно покупать новые самолеты, а не подержанные, заявил он. Борисов отметил, что новые самолеты производят компании, занимающиеся сборкой F-16, Eurofighter, Gripen и "МиГ" (MiG).

Премьер добавил, что правительство не будет форсировать переговоры, так как эта сделка требует очень больших расходов и спешка здесь неуместна. Особое внимание будет уделяться схемам оплаты и стоимости самолетов, предлагаемых потенциальными поставщиками. Ответственным за переговоры назначен министр обороны.

ВП. Премьер упомянул три страны, но озвучил четыре типа самолетов. Лишний какой?