Премьер Болгарии упомянул "МиГ"
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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов
Источник: Novinite.com
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в беседе с журналистами в здании парламента заявил, что ведутся переговоры с тремя странами по закупке истребителей, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на Novinite (7 июля).
Нужно покупать новые самолеты, а не подержанные, заявил он. Борисов отметил, что новые самолеты производят компании, занимающиеся сборкой F-16, Eurofighter, Gripen и "МиГ" (MiG).
Премьер добавил, что правительство не будет форсировать переговоры, так как эта сделка требует очень больших расходов и спешка здесь неуместна. Особое внимание будет уделяться схемам оплаты и стоимости самолетов, предлагаемых потенциальными поставщиками. Ответственным за переговоры назначен министр обороны.
ВП. Премьер упомянул три страны, но озвучил четыре типа самолетов. Лишний какой?
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11.07.2017
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