"Дерби" станет основным оружием "Теджаса"
|
|
УР воздушного боя I-DERBY ER
Источник: фото через miltechmag.com
Израильская компания Rafael завершила работы по интеграции ракеты воздушного боя завизуальной дальности I-Derby на индийский истребитель Tejas, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на flightglobal.com (10 июля 2017).
Директор по маркетингу и развитию бизнеса авиационного отделения компании Йосси Горовиц (Yossi Horowitz) говорит, что эта ракета станет основным оружием воздушного боя "Теджаса". Он добавил, что Индия может оснастить свой истребитель и версией ракеты с повышенной дальностью I-Derby ER (до 54 морских миль, или 100 км), оснащенной радиолокационной ГСН.
Тем временем "Рафаэль" готовится предложить ракету Spike ER для вооружения индийских вертолетов. Дальность стрельбы 3,4 морские мили (6300 м - прим. ВП).
|
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.07.2017 Швеция закупит импортные противотанковые ракетные комплексы
14.06.2017 Появился новый вариант ПТУР "Спайк"
01.06.2017 Spike LR II: противотанковые ракеты для любых платформ
20.03.2017 Результаты испытаний израильского ПТРК Spike в Индии могли быть сфабрикованы
06.02.2017 Spike — ракета на все случаи жизни
16.01.2017 Спущен третий азербайджанский пограничный сторожевой корабль израильского проекта OPV 62
14.09.2016 Скальпель на двадцать верст — часть II
26.08.2016 Немецкие боевые машины Boxer для Литвы получат израильское вооружение