"Дерби" станет основным оружием "Теджаса"



УР воздушного боя I-DERBY ER

Источник: фото через miltechmag.com УР воздушного боя I-DERBY ERИсточник: фото через miltechmag.com

Израильская компания Rafael завершила работы по интеграции ракеты воздушного боя завизуальной дальности I-Derby на индийский истребитель Tejas, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на flightglobal.com (10 июля 2017).

Директор по маркетингу и развитию бизнеса авиационного отделения компании Йосси Горовиц (Yossi Horowitz) говорит, что эта ракета станет основным оружием воздушного боя "Теджаса". Он добавил, что Индия может оснастить свой истребитель и версией ракеты с повышенной дальностью I-Derby ER (до 54 морских миль, или 100 км), оснащенной радиолокационной ГСН.

Тем временем "Рафаэль" готовится предложить ракету Spike ER для вооружения индийских вертолетов. Дальность стрельбы 3,4 морские мили (6300 м - прим. ВП).