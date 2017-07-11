Россия заменит ноутбуки на своем сегменте МКС



Международная космическая станция

Источник: EPA/NASA Международная космическая станцияИсточник: EPA/NASA

Российский сегмент МКС будет укомплектован моделью лэптопов, однотипной с используемой на американском сегменте

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия заменит все ноутбуки на своем сегменте Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в пресс-центре Ракетно-космической корпорации "Энергия" - головной организации по эксплуатации российского сегмента станции.

"Ноутбуки относятся к средствам информационного обеспечения экипажа. РКК "Энергия" планово заменит эксплуатируемые на российском сегменте МКС ноутбуки (лэптопы). Российский сегмент МКС будет укомплектован моделью лэптопов, однотипной с используемой на американском сегменте МКС. Замена лэптопов на российском сегменте МКС будет проведена в середине 2018 года", - сообщили в РКК "Энергия".

Как сообщалось ранее, российские космонавты и зарубежные астронавты используют ноутбуки одной и той же модели компании Lenovo. На российском сегменте установлено 11 российских и шесть американских лэптопов, которые используются для отображения текущего состояния бортовых систем станции, выдачи аварийной информации, управления системами станции в ручном режиме, а также для проведения научных экспериментов, психологической поддержки экипажа и работы с фотоснимками.

В то же время российские космонавты на МКС уже не первый год используют на борту станции и космического корабля "Союз" планшеты. В электронном виде в них записана бортовая документация, баллистическая информация, распорядок дня, включая спортивные тренировки и научные эксперименты, также эти устройства можно использовать для доступа к обширной медиатеке - для просмотра фильмов и прослушивания музыки. С марта 2015 года российские космонавты начали пользоваться ими и во время полетов на МКС на корабле "Союз", при этом изначально космонавты использовали восьмидюймовые планшетные компьютеры с бортовой документацией в электронном виде вместо увесистых бумажных журналов, а затем перешли на 10-дюймовые планшеты. В обоих случаях использовалась продукция фирмы Samsung.

В том же году планшеты были испытаны в барокамере на устойчивость к условиям вакуума. Исследование проводилось с целью возможности дальнейшего использования планшетов космонавтами во время выходов в открытый космос.

Зарубежные коллеги предпочитают работать с iPad. Их на американском сегменте три. В прошлом году началась замена старых устройств Apple на одну из последних моделей. Планшеты меняют по очереди, но уже решено оставить один старый на станции, чтобы он служил экипажу в качестве настенных часов.