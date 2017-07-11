Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Россия заменит ноутбуки на своем сегменте МКС

12.07.2017 ТАСС 366 0
0
Понравилась новость?
 0
МКС
Международная космическая станция
Источник: EPA/NASA

Российский сегмент МКС будет укомплектован моделью лэптопов, однотипной с используемой на американском сегменте

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Россия заменит все ноутбуки на своем сегменте Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в пресс-центре Ракетно-космической корпорации "Энергия" - головной организации по эксплуатации российского сегмента станции.

"Ноутбуки относятся к средствам информационного обеспечения экипажа. РКК "Энергия" планово заменит эксплуатируемые на российском сегменте МКС ноутбуки (лэптопы). Российский сегмент МКС будет укомплектован моделью лэптопов, однотипной с используемой на американском сегменте МКС. Замена лэптопов на российском сегменте МКС будет проведена в середине 2018 года", - сообщили в РКК "Энергия".

Как сообщалось ранее, российские космонавты и зарубежные астронавты используют ноутбуки одной и той же модели компании Lenovo. На российском сегменте установлено 11 российских и шесть американских лэптопов, которые используются для отображения текущего состояния бортовых систем станции, выдачи аварийной информации, управления системами станции в ручном режиме, а также для проведения научных экспериментов, психологической поддержки экипажа и работы с фотоснимками.

В то же время российские космонавты на МКС уже не первый год используют на борту станции и космического корабля "Союз" планшеты. В электронном виде в них записана бортовая документация, баллистическая информация, распорядок дня, включая спортивные тренировки и научные эксперименты, также эти устройства можно использовать для доступа к обширной медиатеке - для просмотра фильмов и прослушивания музыки. С марта 2015 года российские космонавты начали пользоваться ими и во время полетов на МКС на корабле "Союз", при этом изначально космонавты использовали восьмидюймовые планшетные компьютеры с бортовой документацией в электронном виде вместо увесистых бумажных журналов, а затем перешли на 10-дюймовые планшеты. В обоих случаях использовалась продукция фирмы Samsung.

В том же году планшеты были испытаны в барокамере на устойчивость к условиям вакуума. Исследование проводилось с целью возможности дальнейшего использования планшетов космонавтами во время выходов в открытый космос.

Зарубежные коллеги предпочитают работать с iPad. Их на американском сегменте три. В прошлом году началась замена старых устройств Apple на одну из последних моделей. Планшеты меняют по очереди, но уже решено оставить один старый на станции, чтобы он служил экипажу в качестве настенных часов.
11.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Энергия РКК
Проекты
ИТ
МКС
Союз ПКК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.07 19:22
  • 6
Почему в армию возвращается совок
  • 12.07 18:37
  • 91
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 12.07 18:30
  • 1
В Австрии "Тайфун", на Тайване - "Мираж-2000"
  • 12.07 18:22
  • 10
Первая МБР многополярного мира
  • 12.07 17:59
  • 1
"Мы стремимся делать самолеты, которые не требуют капитального ремонта"
  • 12.07 17:03
  • 18
Испытания новейшей торпеды «Футляр» планируется завершить в 2017 году
  • 12.07 15:31
  • 12
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
  • 12.07 14:46
  • 1
НАТО трясло от страха: первый атомный танк России
  • 12.07 14:45
  • 1
Бизнесмены Литвы помешали НАТО защитить Сувалкский коридор
  • 12.07 13:59
  • 16077
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.07 13:55
  • 1
Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
  • 12.07 13:37
  • 4
Киллекторное судно ТОФ доставило оборудование на о.Матуа
  • 12.07 13:15
  • 1
В Бангладеш разбился Як-130
  • 12.07 12:54
  • 32
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 12.07 11:58
  • 14
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
другие обсуждаемые темы