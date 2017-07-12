Первая МБР многополярного мира
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Северокорейская МБР "Хвасон-14"
Источник: ЦТАК
Северная Корея добивает Соединенные Штаты
КНДР испытала МБР и тем самым создала возможность полноценного ядерного сдерживания США (и любого другого агрессора) угрозой нанесения гарантированного неприемлемого ущерба.
В КНДР проведен пуск баллистической ракеты на дальность около 900 км. На этом можно было бы поставить точку, констатировав, что проведено испытание ракеты среднего или даже малого радиуса действия, если бы не одно обстоятельство: высшая точка траектории достигла 2800 км. Это говорит о том, что в КНДР испытана, причем успешно, баллистическая ракета межконтинентальной дальности – как минимум 8000 км. На чем основан такой вывод?
Высшие точки траектории современных МБР лежат в пределах от 200-500 до 800-1200 км, в зависимости от типа и степени настильности. Ракетная программа КНДР находится под жестким давлением США и союзных им стран. Пуск МБР на полную дальность для КНДР нежелателен – из этого может быть раздут международный скандал. Ведь пришлось бы закрывать для плавания значительный район Тихого океана, что безусловно вызвало бы гнев США, которые к тому же смогли бы принять меры, препятствующие закрытию такого района.
КНДР уже неоднократно демонстрировала умение отрабатывать в практических пусках отдельные подсистемы своей МБР, маскируя это под "неудачные" старты: ракеты взрывались строго по прошествии определенного промежутка времени. Так что полет по высокой, но короткой траектории вполне соответствует корейскому подходу к испытанию дальнобойных ракет.
Какими характеристиками может обладать северокорейская МБР? Вероятно, ее следует отнести к ракетам первого поколения – СССР и США располагали подобными в начале 1960-х. Но размеры северокорейской МБР существенно меньше, как и забрасываемый вес, который вряд ли превышает 500 кг. Хотя этого вполне достаточно, чтобы разместить моноблочную боевую часть с тротиловым эквивалентом в 50-70 кт. Траектория, как у всех ракет первого поколения высокая – до 1500 км в высшей точке. Активный участок также, вероятно, значительный - до 300 секунд (возможно, и более). Точность стрельбы относительно низкая. Среднеквадратическое отклонение от точки прицеливания может достигать 2-3 км. Но таких характеристик вполне достаточно для поражения площадных целей – городов США и американских военных баз.
Ракета весьма уязвима для стратегической ПРО США. Вероятность уничтожения боеголовки такой ракеты американскими GBI может быть оценена в 0,3-0,4. То есть развернутый на Аляске позиционный район ПРО сможет уничтожить до 5-8 МБР КНДР. Система THAAD в Южной Корее, если стартовые позиции МБР КНДР будут расположены у ее северных границ на максимальном удалении от территории РК, не способна оказать существенного противодействия.
Таким образом, создав группировку в 15-20 МБР, КНДР получит реальный и эффективный инструмент сдерживания США угрозой нанесения гарантированного неприемлемого ущерба. Можно поздравить северокорейский народ с величайшим достижением.
Что касается угрозы для России, стоит напомнить, что КНДР не развязала ни одной войны и до сего времени считает нас своим союзником. Более того северокорейский лидер заявил о готовности поддержать нашу страну, если она подвергнется агрессии со стороны США. Так что России бояться нечего – КНДР и ее ракетная программа нам не угрожает. Главная угроза исходит от США. Это настолько очевидно, что звучит уже тривиально.
Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН доктор военных наук
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05.07.2017
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forumow
3176
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№1
12.07.2017 09:13
Цитата
На этом можно было бы поставить точку, констатировав, что проведено испытание ракеты среднего или даже малого радиуса действия, если бы не одно обстоятельство: высшая точка траектории достигла 2800 км. Это говорит о том, что в КНДР испытана, причем успешно, баллистическая ракета межконтинентальной дальности – как минимум 8000 км.Это говорит о том, что дальность этого конкретного пуска разменяли на высоту, только и всего. У настоящей МБР высота, при пуске по похожей траектории, вышла бы ещё больше. Баллистика автор, понимаешь!
Цитата
Но размеры северокорейской МБР существенно меньше, как и забрасываемый вес, который вряд ли превышает 500 кг. Хотя этого вполне достаточно, чтобы разместить моноблочную боевую часть с тротиловым эквивалентом в 50-70 кт.Да поболее думаю, при 500 кг БЧ.
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BorSch
3843
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№2
12.07.2017 10:34
Цитата, forumow сообщ. №1
У настоящей МБР высота, при пуске по похожей траектории, вышла бы ещё больше. Баллистика автор, понимаешь!Приведите pls пример настоящей МБР с высотой траектории в апогее больше 2800 км.
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forumow
3176
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№3
12.07.2017 11:43
Цитата, BorSch сообщ. №2Обычно никто не занимается такой муйнёй как запуск БР по "миномётной" траектории. Так что найти аналогии тут сложно. Думаю нужные примеры можно найти в баллистике артиллерии.
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В.К.О.
265
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№4
12.07.2017 11:56
Цитата, forumow сообщ. №1
Это говорит о том, что дальность этого конкретного пуска разменяли на высоту, только и всего. У настоящей МБР высота, при пуске по похожей траектории, вышла бы ещё больше. Баллистика автор, понимаешь!Вы ошибаетесь. корейцы специально запускают ракеты по так называемой "миномётной" траектории т.к. у них территория страны очень маленькая и нет таких удалённых полигонов как в России. пускать же в океан на максимальную дальность, во первых, это чревато разного рода политическими и военными осложнениями о чём автор так же упомянул. Во вторых у корейцев нет возможности отслеживать результаты пуска в открытом океане за тысячи километров от своей территории. К тому же вопросы обеспечения безопасности пусков тоже имеют место быть. рядом же и другие страны находятся.
Цитата, forumow сообщ. №3
Обычно никто не занимается такой муйнёй как запуск БР по "миномётной" траекторииОбычно у стран разрабатывающих и испытывающих МБР нет таких ограничений как у КНДР. Они не от хорошей жизни занимаются этой как Вы пишете "муйнёй"..
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forumow
3176
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№5
12.07.2017 13:21
Цитата, В.К.О. сообщ. №4
Вы ошибаетесь. корейцы специально запускают ракеты по так называемой "миномётной" траектории т.к. у них территория страны очень маленькая и нет таких удалённых полигонов как в России.А я спорю...?! В чём ошибаюсь? Я лишь сказал что если запулить ракету ли, снаряд ли под углом более 45° к горизонту - высота траектории будет велика, а дальность не очень. У кого в том сомнения?!
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forumow
3176
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№6
12.07.2017 13:29
По этому онлайн-калькулятору, по известным высоте и дальности, посчитал максимальную дальность для эквивалентного снаряда в ~ 5643 км. В общем, если исходить из буквы ДРСМД, можно считать за МБР.
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Олег Бахарев
1837
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№7
12.07.2017 14:41
Кроме всего прочего у КНДР имеются большие перспективы для взаимодействия по ракетной тематике, скажем с Ираном и странами боливарианского альянса. 8)
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В.К.О.
265
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№8
12.07.2017 16:05
Цитата, forumow сообщ. №6
3175 №6Этот онлайн-калькулятор конечно штука интересная, но та дальность которую Вы рассчитали не может быть даже близко похожей на настоящую. Во первых, даже по данному калькулятору для получения более менее точного результата нужно кроме исходной высоты полёта и дальность и знать ещё и угол запуска а так же начальную скорость. А вот этого ни я ни Вы не знаем. Но эти факторы очень сильно влияют в данном случае на действительную дальность полёта ракеты.
А так, спасибо конечно за данный калькулятор, интересная штука..
Цитата, Олег Бахарев сообщ. №7
Кроме всего прочего у КНДР имеются большие перспективы для взаимодействия по ракетной тематике, скажем с Ираном и странами боливарианского альянса. 8)Не знаю как там со странами боливарианского альянса а вот с Ираном у КНДР уже давние и очень тесные связи в области как раз ракетной техники. Кстати, все ну или почти все иранские ракеты "Шахаб" это либо так сказать "лицензионные копии" северокорейских ракет, либо созданы при участии северокорейских специалистов и с использованием их наработок в данной области.
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Сергей-82
9931
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№9
12.07.2017 18:03
Цитата, q
На этом можно было бы поставить точку, констатировав, что проведено испытание ракеты среднего или даже малого радиуса действия, если бы не одно обстоятельство: высшая точка траектории достигла 2800 км.Наше МО говорит о гораздо более скромных цифрах.
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forumow
3176
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№10
12.07.2017 18:22
Цитата, В.К.О. сообщ. №8Калькулятор по двум известным параметрам рассчитывает остальные, в т.ч. угол и начальную скорость. Далее применяем последнюю для угла 45°, для рассчёта максимальной дальности.
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