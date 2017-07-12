Первая МБР многополярного мира



Северокорейская МБР "Хвасон-14"

Источник: ЦТАК Северокорейская МБР "Хвасон-14"Источник: ЦТАК

Северная Корея добивает Соединенные Штаты

КНДР испытала МБР и тем самым создала возможность полноценного ядерного сдерживания США (и любого другого агрессора) угрозой нанесения гарантированного неприемлемого ущерба.

В КНДР проведен пуск баллистической ракеты на дальность около 900 км. На этом можно было бы поставить точку, констатировав, что проведено испытание ракеты среднего или даже малого радиуса действия, если бы не одно обстоятельство: высшая точка траектории достигла 2800 км. Это говорит о том, что в КНДР испытана, причем успешно, баллистическая ракета межконтинентальной дальности – как минимум 8000 км. На чем основан такой вывод?

Высшие точки траектории современных МБР лежат в пределах от 200-500 до 800-1200 км, в зависимости от типа и степени настильности. Ракетная программа КНДР находится под жестким давлением США и союзных им стран. Пуск МБР на полную дальность для КНДР нежелателен – из этого может быть раздут международный скандал. Ведь пришлось бы закрывать для плавания значительный район Тихого океана, что безусловно вызвало бы гнев США, которые к тому же смогли бы принять меры, препятствующие закрытию такого района.

КНДР уже неоднократно демонстрировала умение отрабатывать в практических пусках отдельные подсистемы своей МБР, маскируя это под "неудачные" старты: ракеты взрывались строго по прошествии определенного промежутка времени. Так что полет по высокой, но короткой траектории вполне соответствует корейскому подходу к испытанию дальнобойных ракет.

Какими характеристиками может обладать северокорейская МБР? Вероятно, ее следует отнести к ракетам первого поколения – СССР и США располагали подобными в начале 1960-х. Но размеры северокорейской МБР существенно меньше, как и забрасываемый вес, который вряд ли превышает 500 кг. Хотя этого вполне достаточно, чтобы разместить моноблочную боевую часть с тротиловым эквивалентом в 50-70 кт. Траектория, как у всех ракет первого поколения высокая – до 1500 км в высшей точке. Активный участок также, вероятно, значительный - до 300 секунд (возможно, и более). Точность стрельбы относительно низкая. Среднеквадратическое отклонение от точки прицеливания может достигать 2-3 км. Но таких характеристик вполне достаточно для поражения площадных целей – городов США и американских военных баз.

Ракета весьма уязвима для стратегической ПРО США. Вероятность уничтожения боеголовки такой ракеты американскими GBI может быть оценена в 0,3-0,4. То есть развернутый на Аляске позиционный район ПРО сможет уничтожить до 5-8 МБР КНДР. Система THAAD в Южной Корее, если стартовые позиции МБР КНДР будут расположены у ее северных границ на максимальном удалении от территории РК, не способна оказать существенного противодействия.

Таким образом, создав группировку в 15-20 МБР, КНДР получит реальный и эффективный инструмент сдерживания США угрозой нанесения гарантированного неприемлемого ущерба. Можно поздравить северокорейский народ с величайшим достижением.

Что касается угрозы для России, стоит напомнить, что КНДР не развязала ни одной войны и до сего времени считает нас своим союзником. Более того северокорейский лидер заявил о готовности поддержать нашу страну, если она подвергнется агрессии со стороны США. Так что России бояться нечего – КНДР и ее ракетная программа нам не угрожает. Главная угроза исходит от США. Это настолько очевидно, что звучит уже тривиально.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН доктор военных наук