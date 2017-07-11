Маяк экологии



Погрузка контейнера для перевозки ОЯТ на заводе РТ-1 по переработке отработанного ядерного топлива Производственного объединения «Маяк» - предприятия ядерного оружейного комплекса России, входящего в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Источник: РИА Новости / Александр Кондратюк Погрузка контейнера для перевозки ОЯТ на заводе РТ-1 по переработке отработанного ядерного топлива Производственного объединения «Маяк» - предприятия ядерного оружейного комплекса России, входящего в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».Источник: РИА Новости / Александр Кондратюк

Челябинские атомщики отчитались о полученном "наследии"

История уральского ПО "Маяк" была драматичной: с момента создания перед ним ставились беспрецедентно сложные научно-технические и производственные задачи. По существу, за несколько лет на базе предприятия создана новая, не имевшая технических аналогов отрасль промышленности. Были аварии, тяжелые последствия… Размещенный на сайте "Маяка" экологический отчет интересен не только специалистам.

Общественности представлены документально подтвержденные сведения за 2016 год о воздействии производственной деятельности предприятия на окружающую среду. Раскрыты основные направления природоохранной деятельности ПО "Маяк". Есть информация об экологическом контроле, проводимом предприятием. При создании ядерного щита страны разработка уникального оборудования велась ускоренными темпами, также вводились в эксплуатацию новые производства. Отсутствие научных знаний и технологического опыта в первые годы работы предприятия породили ряд проблем в области экологии и охраны окружающей среды.

Современная радиационная обстановка в районе ПО "Маяк" сформировалась в 50–60-х из-за несовершенства использовавшихся технологий, а именно регламентных и аварийных сбросов в реку Теча в 1949–1956 годах, а также взрыва емкости с жидкими высокоактивными отходами в 1957-м, в результате чего образовался восточно-уральский радиоактивный след. Для устранения негативных последствий первого атомного проекта разработаны мероприятия, реализованные в соответствии с федеральной целевой программой "Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года", а также включенные в аналогичную ФЦП, рассчитанную на следующие 15 лет. Предусматривается создание технологических схем, в соответствии с которыми все радионуклиды иммобилизуются в твердые инертные матрицы, пригодные для длительного хранения и последующего захоронения, а очищенные водные растворы сбрасываются без ограничений или используются в замкнутом технологическом цикле.

Решение проблем "наследия" невозможно без реабилитации загрязненных территорий. Эти работы, отмечают на предприятии, финансируются в том числе за счет валютных средств, поступающих от внешнеторговых операций с облученными тепловыделяющими сборками зарубежных исследовательских реакторов.

"Маяк" ведет постоянный мониторинг содержания радиоактивных и химических веществ в воздухе, воде, почве, растительности и пищевых продуктах. Накопленная доза облучения для различных возрастных групп населения, проживающего в зоне наблюдения и наиболее подверженного радиационному воздействию, составляет пять – девять процентов от допустимого. Причем выбросы не превышают 0,5 процента от суммарной дозы, отмечается в экологическом отчете. Вывод: текущая деятельность "Маяка" фактически не оказывает негативного влияния на радиоэкологическую обстановку. Ограничений для дальнейшего развития предприятия нет.

Минувшей осенью проведен аудит радиоизотопного и радиохимического производств. Соответствие "Маяка" требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. подтвердила французская компания AFNOR Certification.

Сергей Белковский, корреспондент "ВПК" (Челябинск)

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 26 (690) за 12 июля 2017 года