Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Южный военный округ: Агеев с весны 2016 года не имел к службе в ВС РФ никакого отношения

11.07.2017 ТАСС 365 0
0
Понравилась новость?
 0

Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В пресс-службе округа также отметили, что задержанный в Луганской области россиянин Виктор Агеев не мог стать контрактником за четыре дня, на это требуется более месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Задержанный в Луганской области россиянин Виктор Агеев весной 2016 года уволился в запас со срочной службы в Вооруженных силах РФ и больше не имел к военной службе никакого отношения. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего.Такая "забывчивость" объясняется тем, что В.Агеев более года назад проходил военную службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и больше не имел к военной службе никакого отношения", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

По словам пресс-службы, Виктор Агеев не мог подписать контракт с Вооруженными силами РФ за четыре дня, как утверждается в распространенных украинской стороной материалах, на это требуется более месяца.

"Что касается якобы подписания контракта В.Агеевым на военную службу за 4 дня, специально для малограмотных украинских пропагандистов поясняем. В отличие от вооруженных сил Украины, действующий порядок поступления на военную службу в ВС РФ по контракту исключает возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гр. В.Агеев", - говорится в сообщении.

"Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более 1 месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах", - пояснили в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что командования части №65246, о которой говорит Агеев в интервью украинскому телеканалу, не существует в Новочеркасске. "В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с В.Агеевым подписывать контракт. В.Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего", - отметили в ЮВО.

В пресс-службе сказали, что телесюжет с Агеевым готовился украинскими спецслужбами специально к воскресному визиту представителей администрации США на Украину. "В опубликованных по недосмотру СБУ видеокадрах В.Агеев сам заявил, что и так называемый "контракт" и свое "воинское звание" "ефрейтор" он подписывал и получал, находясь в Луганске, где действующих российских военнослужащих не было и нет", - говорится в сообщении.

"Все эти и другие "ляпы" не оставляют сомнений в том, что сам телесюжет лепился украинскими спецслужбами в большой спешке исключительно к проходившему визиту представителей администрации США на Украину", - добавили в пресс-службе.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 19:16
  • 73
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 11.07 19:11
  • 56
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 11.07 19:04
  • 56
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 11.07 18:48
  • 3
ЦКБ "Рубин" создаст аванпроект аппарата "Витязь", способного погружаться на 12 км
  • 11.07 18:34
  • 22
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 11.07 18:24
  • 8
Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
  • 11.07 17:29
  • 3
Организаторы МАКСа назвали нелогичной идею переноса авиасалона в парк "Патриот"
  • 11.07 17:25
  • 33
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 11.07 17:03
  • 4
ЦАГИ представит прототип водородного авиалайнера на МАКС-2017
  • 11.07 16:03
  • 3
Киллекторное судно ТОФ доставило оборудование на о.Матуа
  • 11.07 14:32
  • 2
Правительство подтвердило статус ЛИИ им Громова как ведущего научного центра
  • 11.07 14:22
  • 5
Проект Ту-160М2: "лебеденку" расправляют крылья
  • 11.07 13:57
  • 1
США отрабатывают удары по России
  • 11.07 13:53
  • 35
Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года
  • 11.07 13:38
  • 5178
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
другие обсуждаемые темы