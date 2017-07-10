Южный военный округ: Агеев с весны 2016 года не имел к службе в ВС РФ никакого отношения



Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС Источник: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

В пресс-службе округа также отметили, что задержанный в Луганской области россиянин Виктор Агеев не мог стать контрактником за четыре дня, на это требуется более месяца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июля. /ТАСС/. Задержанный в Луганской области россиянин Виктор Агеев весной 2016 года уволился в запас со срочной службы в Вооруженных силах РФ и больше не имел к военной службе никакого отношения. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего.Такая "забывчивость" объясняется тем, что В.Агеев более года назад проходил военную службу по призыву, после которой весной 2016 года уволился в запас и больше не имел к военной службе никакого отношения", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в ТАСС.

По словам пресс-службы, Виктор Агеев не мог подписать контракт с Вооруженными силами РФ за четыре дня, как утверждается в распространенных украинской стороной материалах, на это требуется более месяца.

"Что касается якобы подписания контракта В.Агеевым на военную службу за 4 дня, специально для малограмотных украинских пропагандистов поясняем. В отличие от вооруженных сил Украины, действующий порядок поступления на военную службу в ВС РФ по контракту исключает возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гр. В.Агеев", - говорится в сообщении.

"Поступлению на военную службу по контракту предшествует длительная, более 1 месяца, процедура подачи заявления, оформления документов на существующих пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах", - пояснили в пресс-службе ЮВО.

Кроме того, в пресс-службе заявили, что командования части №65246, о которой говорит Агеев в интервью украинскому телеканалу, не существует в Новочеркасске. "В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе. Соответственно, никто из командования этой части никогда не встречался и не мог там с В.Агеевым подписывать контракт. В.Агеев на видеокадрах украинского телеканала с трудом вспоминает номер якобы своей воинской части, что исключено для любого действующего российского, а не украинского, военнослужащего", - отметили в ЮВО.

В пресс-службе сказали, что телесюжет с Агеевым готовился украинскими спецслужбами специально к воскресному визиту представителей администрации США на Украину. "В опубликованных по недосмотру СБУ видеокадрах В.Агеев сам заявил, что и так называемый "контракт" и свое "воинское звание" "ефрейтор" он подписывал и получал, находясь в Луганске, где действующих российских военнослужащих не было и нет", - говорится в сообщении.

"Все эти и другие "ляпы" не оставляют сомнений в том, что сам телесюжет лепился украинскими спецслужбами в большой спешке исключительно к проходившему визиту представителей администрации США на Украину", - добавили в пресс-службе.