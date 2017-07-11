ЦАГИ представит прототип водородного авиалайнера на МАКС-2017



Логотип компании Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского" Логотип компании Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского"

ЦАГИ в рамках экспозиции на международном авиасалоне МАКС-2017 представит прототип высокоскоростного гражданского самолета, сообщает в понедельник пресс-служба института.

Самолет будет использовать водородное топливо и сможет развивать скорость до 8 тыс. км/ч.

"Это прототип летательного аппарата нестандартной конфигурации, который, как ожидается, сможет совершать межконтинентальные перелеты в разы быстрее современных авиалайнеров", — говорится в сообщении института.

Кроме того, в рамках авиасалона специалисты ЦАГИ представят макет сверхзвукового самолета, способного летать с крейсерской скоростью не менее 1900 км/ч на расстояние до 8,6 тыс. км, а также прототип тяжелого транспортного самолета интегральной схемы (ТТС-ИС) для перевозки грузов массой до 500 тонн.

"ТТС-ИС будет базироваться на аэродромах класса А и осуществлять крейсерский полет на малой высоте при благоприятном влиянии экранного эффекта. Этот летательный аппарат обеспечит преимущество по скорости доставки в сравнении с морскими контейнерными перевозками при более низкой стоимости перевозки относительно традиционного авиационного транспорта. Топливом для него станет сжиженный природный газ", — добавили в пресс-службе.

Авиасалон МАКС-2017 состоится в период с 18 по 23 июля на территории аэродрома ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском.