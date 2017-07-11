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ЦАГИ представит прототип водородного авиалайнера на МАКС-2017

11.07.2017 RNS 692 5
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Логотип компании Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского"

ЦАГИ в рамках экспозиции на международном авиасалоне МАКС-2017 представит прототип высокоскоростного гражданского самолета, сообщает в понедельник пресс-служба института.

Самолет будет использовать водородное топливо и сможет развивать скорость до 8 тыс. км/ч.

"Это прототип летательного аппарата нестандартной конфигурации, который, как ожидается, сможет совершать межконтинентальные перелеты в разы быстрее современных авиалайнеров", — говорится в сообщении института.

Кроме того, в рамках авиасалона специалисты ЦАГИ представят макет сверхзвукового самолета, способного летать с крейсерской скоростью не менее 1900 км/ч на расстояние до 8,6 тыс. км, а также прототип тяжелого транспортного самолета интегральной схемы (ТТС-ИС) для перевозки грузов массой до 500 тонн.

"ТТС-ИС будет базироваться на аэродромах класса А и осуществлять крейсерский полет на малой высоте при благоприятном влиянии экранного эффекта. Этот летательный аппарат обеспечит преимущество по скорости доставки в сравнении с морскими контейнерными перевозками при более низкой стоимости перевозки относительно традиционного авиационного транспорта. Топливом для него станет сжиженный природный газ", — добавили в пресс-службе.

Авиасалон МАКС-2017 состоится в период с 18 по 23 июля на территории аэродрома ЛИИ имени Громова в подмосковном Жуковском.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат RNS
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  • В новости упоминаются
Компании
ЛИИ им. Громова
ЦАГИ

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  • Комментарии
Комментариев 5, отображено с 1 по 5
IL
Леонид Андреич
20
№1
11.07.2017 09:53
"ЦАГИ в рамках экспозиции на международном авиасалоне МАКС-2017 представит прототип высокоскоростного гражданского самолета, сообщает в понедельник пресс-служба института.
Самолет будет использовать водородное топливо и сможет развивать скорость до 8 тыс. км/ч."
А не ошиблись ли на порядок ?  
Вот, для сравнения, из лётных характеристик Конкорда:
Максимальная скорость: 2 330 км/ч (М=2,2)
Крейсерская скорость: 2 150 км/ч (М=2,02)[8]
И вдруг увеличение скорости сразу более чем втрое.. Ой ли..
+1
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RU
forumow
3160
№2
11.07.2017 10:29
Цитата, Леонид Андреич сообщ. №1
Вот, для сравнения, из лётных характеристик Конкорда:
Максимальная скорость: 2 330 км/ч (М=2,2)
Крейсерская скорость: 2 150 км/ч (М=2,02)[8]
И вдруг увеличение скорости сразу более чем втрое.. Ой ли..
Где в статье говорится что проект является подобием "Конкорда"?
Цитата
Кроме того, в рамках авиасалона специалисты ЦАГИ представят макет сверхзвукового самолета, способного летать с крейсерской скоростью не менее 1900 км/ч на расстояние до 8,6 тыс. км
Здесь речь уже о другом проекте.
+2
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RU
Военкор
130
№3
11.07.2017 14:12
Учёные и конструктора ведущих держав десятилетия бьются над созданием ракеты которая летала бы со скоростью 8000км/ч, а тут гражданский самолёт 8000км/ч легко! Тот кто писал статью не имеет ни малейшего представления что такое самолёт и ТРД!
-1
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RU
forumow
3160
№4
11.07.2017 17:03
Цитата, Военкор сообщ. №3
ТРД
Где написанно про ТРД?
0
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RU
Алексей60
1930
№5
11.07.2017 19:22
Цитата, Военкор сообщ. №3
Учёные и конструктора ведущих держав десятилетия бьются над созданием ракеты которая летала бы со скоростью 8000км/ч
О какой ракете Вы пишете?
Скорость МБР ~26 000 км/ч,
1-ая космическая - 28 800 км/ч
0
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