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США отрабатывают удары по России

11.07.2017 Газета.ru 858 1
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F-35
Сброс с борта истребителя F-35 УАБ GBU-12 калибра 500 фунтов (227 кг) с лазерной ГСН, апрель 2016
Источник: U.S. Air Force

ВВС США моделируют удары F-35 против ПВО России

Руководство Военно-воздушных сил США требует от американского авиапрома, чтобы истребитель F-35 к 2030-2040 годам был неуязвим для самых лучших зенитных ракетных систем потенциального противника, в первую очередь России и Китая. Насколько реальна поставленная задача, разбиралась "Газета.Ru".

Военно-воздушные силы США проверяют на практике, как выполняют боевые задачи истребители 5-го поколения типа F-35 в зонах поражения лучших китайских и российских средств ПВО. Чтобы максимально приблизиться к условиям боевой обстановки, в испытаниях используются как полигоны, так и компьютерное моделирование. По мнению издания Warrior, подобные мероприятия рассматриваются в качестве подготовки к угрозам, ожидаемым к середине 2020-х годов и далее. Испытания предназначаются для отражения угроз от современных, в первую очередь российских, ЗРС, а также от систем следующих поколений.

По словам должностных лиц Военно-воздушных сил США, программа JSF (Joint Strike Fighter, унифицированный многоцелевой истребитель) для ВМС, ВВС, МП Соединенных Штатов и ВВС Великобритании стартовала в 2001 году. В то время на вооружении вероятного противника на европейском театре военных действий находились ЗРК SA-10 Grumble (ЗРС С-300ПТ) и SA-20 Gargoyle (ЗРС С-300ПМУ-1).

Теперь ситуация, по мнению издания, качественно изменилась.

Сейчас американским истребителям угрожают намного более совершенные зенитные ракетные системы российского и китайского производства.

Высший руководящий состав Военно-воздушных сил США утверждает, что российские и китайские зенитные ракетные системы могут быстро перестраивать рабочие частоты и обрабатывать информацию в цифровом виде, что существенно повышает их боевые возможности. Угрозы от подобных ЗРС - весьма "трудная проблема", по словам генералов ВВС США, поскольку эти системы и комплексы обладают весьма значительными по размерам зонами поражения, простирающимися на сотни миль.

Возможности радиолокационных средств российских и китайских ЗРС (локаторов обнаружения, подсвета и наведения) позволяют им обнаруживать и американские истребители, выполненные по технологии стелс, утверждает Warrior.

ЗРС С-400 считается лучшей в мире в своем классе, а Россия уже заканчивает испытания С-500 и занимается проектированием еще более совершенных систем ПВО. Как сообщает Warrior, дальняя граница зоны поражения ЗРС С-500 по целям, выполненным с учетом технологии стелс, составляет 125 миль (более 201 км. - "Газета.Ru").

По мнению американских экспертов, Военно-воздушным силам США, возможно, придется в гипотетическом конфликте будущего сражаться с Россией и Китаем. Более того, генералы ВВС США сильно озабочены по поводу необходимости противостоять противнику, который купил технологии ПВО у русских или китайцев.

Разработчики F-35 подчеркивают: несмотря на то что в обозримом будущем нет никакого конкретного конфликта, ожидаемого с какой-либо определенной страной, ВВС США должны быть готовы к любым непредвиденным обстоятельствам.

Соответственно, разработчики и эксперты США считают, что лучше сейчас предусмотреть и отработать весь возможный спектр угроз, нежели потом импровизировать уже в ходе развернувшихся боевых действий.

По их мнению, в первую очередь необходимо считаться с высокотехнологичными быстро развивающимися угрозами высокого уровня. В этих вопросах, полагают эксперты, одну из главных ролей будет играть моделирование. ВВС США планируют соответствующим образом классифицировать угрозы и оружие, благодаря которому удастся свести все риски к минимуму. Сделать это планируется примерно к 2018 году. Смоделированная среда ведения боевых действий будет создана на авиабазах Лэнгли (штат Вирджиния), где дислоцируются F-22, и Неллис (штат Невада), где развернуты F-35.

Как сообщает Warrior, для того, чтобы идентифицировать средства ПВО противника и уклониться от огня зенитных управляемых ракет, предполагается в полном объеме использовать возможности бортового радиоэлектронного оборудования истребителя F-35. Сюда входят также возможности активной фазированной решетки БРЛС и перспективного комплекта средств РЭБ. Помимо этого, предполагается совершенствование программного обеспечения самолета, которое, по мнению разработчиков, должно идти в ногу с изменяющимися угрозами.

По мнению издания, если F-35 не может в полном объеме применять радиоэлектронные средства для защиты истребителя от вражеских средств ПВО, то в крайнем случае он может использовать свою скорость, маневренность и высокий уровень летной подготовки пилотов, что позволит снизить эффективность огня противника.

Как считают разработчики, F-35 обладает такими же скоростными и маневренными возможностями, как F-15 и F-16. Он способен развивать скорость до 1,6 М.

В целом Военно-воздушные силы США планируют купить 1763 истребителя пятого поколения F-35A. К тому времени в боевом составе ВВС США предполагается иметь примерно 2 тыс. реактивных истребителей. То есть практически весь парк истребителей ВВС США будет состоять из F-35. В настоящее время в боеготовом состоянии в ВВС США уже есть 83 F-35.

Пока разработчики США усиленно работают над совершенствованием программного обеспечения самолета. Четвертый этап его модернизации предполагается завершить примерно к 2020 или 2021 году. Первая часть финансирования программного обеспечения (Block IV, примерно $12 млн) была выделена еще в рамках бюджета 2014 года, напоминают должностные лица ВВС США.

Именно этот вариант модернизации (Block IV) в итоге позволит F-35 применять современные системы вооружения, например бомбы малого диаметра (Small Diameter Bomb) и GBU-54 (JDAM). Эти авиационные средства поражения позволят уничтожать объекты противника в движении. Так,

системы наведения бомб малого диаметра работают в трех диапазонах: инфракрасном, миллиметровых волн и лазерном. Комбинация этих датчиков позволяет оружию отслеживать и поражать движущиеся цели в любых метеорологических условиях.

Помимо этого, F-35 может оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" типа AIM-9 Sidewinder, AIM-132 ASRAAM и AIM-120 AMRAAM. Ракету AIM-9 Sidewinder F-35 впервые применил сравнительно недавно на Тихоокеанском морском испытательном полигоне. Как утверждается в заявлении ВВС США, F-35 взлетел с авиационной базы ВВС Эдвардс (штат Калифорния) и запустил ракету на высоте примерно в 2 тыс. м.

Кроме того, создатели F-35 особенно нахваливают 25-мм четырехствольную скорострельную авиационную пушку GAU-22/A фирмы General Dynamics, специально созданную для истребителя 5-го поколения.

"Количество статей в самых разных изданиях США, в которых F-35 постоянно противопоставляется российским и китайским истребителям, а также средствам ПВО, растет даже не с каждым годом, а с каждым месяцем", - сообщил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам эксперта, это косвенно свидетельствует только об одном: несмотря на весьма высокие тактико-технические характеристики F-35,

полной уверенности в том, что этот самолет представляет собой чудо-оружие, некий "меч-кладенец ВВС США", способный уничтожить любого противника и при этом остаться неуязвимым для врага, у американцев нет.

Отсюда, по словам аналитика, и бесконечный поток заявлений о непревзойденных тактико-технических характеристиках истребителя F-35 и его превосходстве над всеми потенциальными противниками. Однако только реальный вооруженный конфликт сможет показать истинную цену этого самолета, считает Макиенко.


Михаил Ходаренок
10.07.2017
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Россия
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Продукция
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F-15
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F-22
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JDAM
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2020-й год
Истребитель 5 поколения
ИТ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Терентий_410
40
№1
11.07.2017 13:57
...Отсюда, по словам аналитика, и бесконечный поток заявлений о непревзойденных тактико-технических характеристиках истребителя F-35 и его превосходстве над всеми потенциальными противниками. Однако только реальный вооруженный конфликт сможет показать истинную цену этого самолета, считает Макиенко.
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http://vpk.name/news/92113_f35_proigral_boi.html
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